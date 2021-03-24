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Самарец стал 100-тысячным жителем региона, который завершил вакцинацию от коронавируса   

24 марта 2021 20:14
57
Он сделал вторую инъекцию вакцины ГамКовидВак. 

 Житель Самары Андрей Смаль стал 100-тысячным жителем Самарской области, который завершил вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Сегодня в Самарской городской поликлинике № 6 он сделал вторую инъекцию вакцины ГамКовидВак. 

«Я устал бояться за себя, за близких, - отметил Андрей Смаль. - Я думаю: чем больше людей провакцинируются, тем меньше этой болезни будет и безопаснее всем нам. Как себя чувствовал? Да вы знаете, великолепно. Так, легкая сонливость была первый-второй день - ну, может быть, погода повлияла. Я инженер-электроник, работаю, занимаюсь ремонтом и обслуживанием оборудования. Мне 55 лет. Первой в моем окружении привилась жена, еще начальник отдела, а я через неделю после них. Я доверяю разработчикам вакцины».  

Как рассказала заместитель главного врача Самарской городской поликлиники № 6 Ирина Горохова, на сегодняшний день в поликлинике привили уже 2750 человек, из них завершили полностью вакцинацию 1683 человека. 

«Среди привитых около 50 процентов пациентов – это наше старшее поколение, лица старше 60 лет, - рассказала Ирина Викторовна. – Молодые люди также активно идут на вакцинацию, записываются на прививку и по телефону, и через портал Госуслуги. За период проведения вакцинации с января у нас в поликлинике не зафиксировано ни одной тяжелой реакции на прививку. Вакцинация помогает сформировать иммунитет каждого отдельного человека и в целом создает иммунную прослойку, которая позволит прекратить распространение коронавируса и создать условия для нормальной жизни». 

На сегодняшний день всего в регионе привито более 155 000 жителей. Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Также работает телефон горячей линии 122. Даже при отсутствии вакцины в поликлинике граждане могут оставить заявку на вакцинацию в листе ожидания. Такая возможность есть при любом способе записи. Как только препарат поступит в поликлинику, они в числе первых будут приглашены на вакцинацию.

Для разъяснения вопросов по вакцинации необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС по телефону или телефону горячей линии 122.

 

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Комментарии

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