С начала года вертолет санавиации доставил в медицинские организации региона 25 пациентов

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В этом году специалисты отделения экстренной и планово-консультативной помощи Самарской областной клинической больницы им. В Д. Середавина воздушным транспортом доставили в медицинские организации региона 25 пациентов. В прошлом году было совершено 114 вылетов.



В настоящее время в распоряжении медработников - вертолет «Ансат», оборудованный всем необходимым для оказания помощи реанимационным пациентам. В медицинские бригады специалистов входят анестезиологи-реаниматологи, нейрохирург, торакальный и абдомильный хирург, а также врач-акушер-гинеколог, травматолог, детский хирург.



Напомним, воздушный транспорт в службу санавиации поступил в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Работа санавиации в регионе возобновлена благодаря системной работе Губернатора Дмитрия Азарова и Правительства области.



«В марте мы эвакуировали двух пациентов с разрывом аневризмы сосудов головного мозга из Тольятти и Кинель-Черкасс, - рассказал и.о заведующего отделением экстренной и планово-консультативной помощи Юрий Бубнов. – Пациентам была оказана квалифицированная помощь в условиях Регионального сосудистого центра на базе больницы им.В.Д.Середавина».



В марте из 13 пациентов трое оказались с сосудистыми заболеваниями, двое - с разрывом аневризмы сосудов головного мозга и один пациент с острым коронарным синдромом. Также в медицинские учреждения региона с помощью санавиации из отдаленных районов доставляли пациентов с тяжелой пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. По словам специалистов экстренной службы, в апреле увеличилось число пациентов, получивших тяжелые травмы после ДТП.



«В апреле мы вылетали в Сызрань и Кинель - Черкассы. Был один из сложных случаев, на вызов одновременно выехала наземная бригада в составе четырех наших специалистов и вертолет. Пациентка была в крайне тяжелом состоянии после ДТП. Наземная бригада оперативно прибыла на помощь. К этому времени мы подготовили вертолет. Реаниматолог и фельдшер эвакуировали пациентку за 30 минут и доставили в отделение нейрохирургии больницы имени Середавина. На данный момент она выписалась и хорошо себя чувствует»,– отметил заведующий отделением.



Кроме того, специалисты оказали помощь пострадавшим в крупном ДТП в Кинель-Черкассах. В аварию попала семья из Самары – мама с двумя дочками. Женщину прооперировали в отделении травматологии больницы им.В.Д.Середавина, а младшая дочка поступила в педиатрический корпус больницы им.В.Д.Середавина с черепно-мозговой травмой и политравмой в крайне тяжелом состоянии. Сейчас семья выписана из больницы и продолжает амбулаторное лечение по месту жительства с положительной динамикой.

Фото: департамент информационной политики СО