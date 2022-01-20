С начала года в Перинатальном центре больницы имени Середавина на свет появилось около 300 детей

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За первые недели нового года в Перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина родилось около 300 детей. В их числе – тройня, которая появилась на свет 3 января. Две девочки и мальчик более двух недель провели в центре под наблюдением врачей.

Первые дни малыши находились в реанимации, затем – в отделении для выхаживания недоношенных детей, и только потом врачи перевели тройню на совместное пребывание с мамой в отделении.

По словам специалистов, выхаживание маловесного ребёнка - это всегда работа команды врачей: акушеров - гинекологов, которые очень бережно проводят роды у таких женщин, а также врачей - неонатологов, детских неврологов, окулистов.

Результат их совместной работы – дети подросли, могут самостоятельно дышать, кушать. На днях маму Ирину Солуянову с тремя детьми выписывают домой.

«Я очень благодарна всем врачам, медсестрам, всему персоналу центра, - рассказала Ирина. - Нам оказали максимальное внимание, очень помогли выходить детей, все показали, рассказали, как ухаживать за малышами, как кормить, поить, пеленать. Это моя первая беременность, сама хотела мальчика, другие члены семьи ждали девочку, в итоге угодила всем».

Перинатальный центр концентрирует на себя всю тяжелую патологию беременных, рожениц, родильниц и новорожденных из районов и городов области. Совместно с министерством здравоохранения Самарской области сформирована стратегия и тактика работы акушерско-гинекологической службы, маршрутизация пациентов.

«В перинатальном центре проходит около 6 тысяч родов в год, из них 13% оказываются преждевременными, - пояснила заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, руководитель Перинатального центра Татьяна Тезикова. ⁃ Плодотворным был и 2021 год. У нас прошло почти 5700 родов, из них 176 двоен и одна тройня. Богатым на новорожденных ребятишек стало и начало 2022 года. В этом году уже родилось 287 детей, в том числе на свет появились две тройни и 8 двоен. Тройняшки на днях поедут с мамой домой. В народе такую тройню - двух девочек и мальчика - называют королевской. И хотя роды были несколько преждевременными, детки родились здоровыми. Два ребенка чуть больше 2 кг, один ребёнок – 1,8 кг. Перед родами мы провели консилиум экспертов, обсудили все нюансы ведения родов, собрали бригаду специалистов, и все прошло благополучно. Сейчас малыши прибавили в весе, и мы спокойны за их состояние».

Перинатальный центр начал работать 5 лет назад. Здесь оказывают медпомощь беременным со всей области, в том числе в случае преждевременных родов, при тяжелом течении беременности. В команде более 470 сотрудников. Центр сотрудничает с Московским научно - исследовательским Институтом им.В.И.Кулакова. Специалисты проходят обучение на базе вуза и все инновации стараются внедрить в свою работу.

Оказание своевременной и качественной медицинской помощи, поддержка семей с детьми - важные составляющие стратегии лидерства региона, которая создана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

Сегодня в области для семей с детьми действуют различные меры социальной поддержки. Выплаты и пособия получают более 100 тысяч семей. В них воспитываются более 200 тысяч детей. В рамках реализации региональной составляющей нацпроекта «Демография» «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2021 году материальную поддержку получили более 50 тыс. семей, в которых родились или были усыновлены первый, третий или последующие дети. Кроме того, малообеспеченным семьям, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума (в 2022 году в Самарской области он составляет 11 538 рублей), предоставляется ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Размер выплаты дифференцированный: 50% величины прожиточного минимума на детей - 5 769 руб., 75% - 8 653,50 руб., 100% - 11 538 руб.

Размер выплаты на первого ребенка, а также выплата на третьего и последующих детей в 2022 году будет предоставляться тоже в размере новой величины прожиточного минимума.

Также по инициативе главы региона с 2020 года семьи, в которых рождаются первенцы, получают подарок новорожденному – «Наше сокровище». Комплект детских принадлежностей – хорошее подспорье для семейного бюджета, позволяет экономить на предметах первых месяцев жизни и развития ребенка. Такие подарки уже получили более 18 500 семей.

Еще одна значимая мера поддержки малоимущих семей - оказание социальной помощи на основании социального контракта, который стал эффективным инструментом по выводу семьи из трудной жизненной ситуации.