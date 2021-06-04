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С начала года более 180 тысяч жителей Самарской области прошли диспансеризацию и профосмотр

4 июня 2021 10:47
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С начала года более 180 тысяч жителей Самарской области прошли диспансеризацию и профосмотр

В Самарской области в этом году диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр уже прошли более 180 тысяч человек.
Эту работу в медучреждениях региона возобновили с марта 2021 года. 

Профилактической работе особое внимание уделяется, в том числе в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», инициированных Президентом России Владимиром Путиным. Создание условий для раннего выявления заболеваний, своевременное и качественное оказание медпомощи – часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Врачи больницы №4 отмечают, что диспансеризация идет более активными темпами, жители региона в этом году идут на медосмотры охотнее. «Поэтому мы стараемся, чтобы это было удобно для каждого. Для удобства работающих мы принимаем и в вечерние часы, до 20.00, а также в субботние дни, - рассказала заведующая поликлиникой Самарской городской больницы №4 Ирина Золотовская.К нашей больнице прикреплено 98 тысяч взрослого населения. Это почти все жители Октябрьского района города Самары». 

Пациентов на диспансеризацию приглашают на определенное время, чтобы первый этап медосмотра пройти можно было без очереди практически в один день. Здесь они проходят  анкетирование,  осмотр врача, сдают анализы, делают кардиограмму. Все удобно и делается в одном месте. Если пациенту необходимо расширить объем исследований, его направляют на второй этап диспансеризации.  

Напомним, профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация гражданам в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.  Основная цель —  раннее (своевременное) выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, а также определение групп здоровья, группы диспансерного наблюдения и выработка рекомендаций для пациентов.

Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно – по телефону поликлиники или на портале Госуслуги.

Фото: Pixabay.com

 

 

 

Теги: диспансеризация медобследование профосмотр

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