С начала года более 1 000 000 жителей региона прошли диспансеризацию и медицинские осмотры

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В этом году более 800 000 жителей старше 18 лет, а также свыше 350 000 детей и подростков проверили здоровье с помощью диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. По итогам обследований и установленных диагнозов всем пациентам назначено лечение.

Многие хронические неинфекционные заболевания на ранних стадиях не беспокоят человека, но в то же время являются причиной сокращения продолжительность жизни. Это сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания, сахарный диабет. Диспансеризация помогает диагностировать их на ранней стадии.

«При диспансеризации уделяем большое внимание раннему выявлению заболеваний органов пищеварительной системы, в том числе злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта. По итогам профилактических обследований в этом году впервые выявлено 38 случаев рака пищевода и желудка, 182 случая колоректального рака, 1 случай рака тонкого кишечника. Кроме того, у 4596 человек впервые выявлены болезни органов пищеварения, в том числе 307 случаев язвы желудка и 12 перстной кишки. Все пациентам назначено необходимое лечение», - рассказывает главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области Юрий Мальшин.

Пациентам проводится:

- исследования кала на скрытую кровь - у пациентов в возрасте 40 -75 лет

- эзофагогастродуоденоскопия - у пациентов в возрасте 45 лет на 1 этапе диспансенизации

- консультация врача-хирурга или врач-колопроктолога - при необходимости

- колоноскопия - по назначению врача.

Диспансеризация помогает выявлять факторы риска, влияющие на возникновение и развитие болезней органов пищеварения:

- потребление алкоголя

- нерациональное питание

- избыточная масса тела

- низкая физическая активность.

Напоминаем, профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно. Диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.

Записаться на медосмотр можно дистанционно – по телефону поликлиники или на портале Госуслуги.

Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», инициированных Президентом России Владимиром Путиным. В Самарской области при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.

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