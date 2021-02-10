С 1 марта ряд отделений в ковид-госпиталях вернутся к штатному режиму работы. Об этом заявили на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса, который провел губернатор Дмитрий Азаров.
К обычному режиму вернутся:
ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина» – 300 коек;
Клиники СамГМУ – 200 коек;
ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» – 200 коек;
ГБУЗ СО «Сызранская ГБ № 2» – 150 коек.
Сейчас ведётся освобождение отделений и перемаршрутизация пациентов.
При этом указанные койки пока будут в резерве - на случай, если ситуация вновь потребует лечить на них ковидных больных.
Об этом на заседании регионального штаба доложил министр здравоохранения Армен Бенян, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО
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