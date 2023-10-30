Руководитель Самарского медколледжа Надежда Ярочкина возглавила совет директоров ПФО

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Временно исполняющим обязанности председателя Совета директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа избрана директор Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной Надежда Ярочкина.



Это решение было единогласно принято 25 октября на заседании Совета директоров во Всероссийском учебно-научно-методическом центре по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию Министерства здравоохранения Российской Федерации.



«Назначение Надежды Викторовны на должность председателя Совета директоров ПФО - это заслуга всего коллектива колледжа. Учреждение успешно реализует мероприятия национального проекта «Здравоохранение» по подготовке кадров и обеспечению учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами. Колледж занимает ведущие позиции в профессиональном сообществе как на региональном, так и на федеральном уровне. За последние годы проведена большая работа по совершенствованию системы подготовки и непрерывного медицинского образования специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием Самарской области. Уверен, что опыт коллектива колледжа и его руководителя помогут в дальнейшем в повышении качества подготовки квалифицированных медицинских специалистов», - отметил врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин.



Колледж имеет лицензию на все медицинские специальности.



Обучение проводится по 6 специальностям: Лечебное дело, Сестринское дело, Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Стоматология ортопедическая, Фармация.



Обучаются более 4 500 человек.



Ежегодно учреждение выпускает около 1 000 специалистов.



Колледж является единой площадкой Самарской области по проведению аккредитации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием: ежегодно первичную аккредитацию проходят более 1500 выпускников медицинских колледжей по всем специальностям, первичную специализированную аккредитацию – более 600 специалистов учреждений здравоохранения.



На базе колледжа работает региональный аккредитационно-симуляционный центр, оснащенный самым современным оборудованием (площадки по 34 медицинским специальностям). Ежегодная пропускная способность центра составляет 2100 человек.



Среди специалистов, проходящих аккредитацию, не только работники медицинских организаций Самарской области, но и других регионов.



Отделом дополнительного профессионального образования реализуются 211 дополнительных профессиональных программ, по которым ежегодно обучаются около 7 тысяч слушателей.

Фото: министерство здравоохранения СО