Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Правительства Самарской области.
Самарский губернатор обсудил с депутатами и общественностью проект бюджета региона
По тактическому замыслу, произошло загорание декораций на сцене театра в результате короткого замыкания электрооборудования.
В Самарском драмтеатре ликвидировали условный пожар
Это решение было единогласно принято 25 октября на заседании Совета директоров.
Руководитель Самарского медколледжа Надежда Ярочкина возглавила совет директоров ПФО
Важнейший для страны проект реализуется при активной поддержке региональных властей и губернатора Дмитрия Азарова.
До конца 2023 года в Самарской области будет запущено серийное производство беспилотников
Алла Шахматова -  талантливая самарская художница, деятель искусств, член Ассоциации искусствоведов России, директор Самарского областного художественного музея.
В самарском Доме журналиста состоится открытие выставки Аллы Шахматовой «А люди разве не цветы?»
Встреча прошла на Самарской ГРЭС в рамках совместного проекта энергокомпании и вуза «Энергия будущего».
«Т Плюс» провела тренинг «Добро пожаловать в энергетику» для студентов СамГТУ
Специалисты помогли ей оформить необходимые документы и проконсультировали по вопросу составления бизнес-плана.
Многодетной маме из Кинельского района социальный контракт помог стать профессиональным фотографом
Дмитрий Азаров предложил создать Правительственную комиссию по повышению производительности труда. 
На расширенном заседании Правительства назвали объем средств на выплаты самарцам по единому пособию в 2024 году
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.22
-0.34
EUR 98.35
-0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Самарцев приглашают поговорить об архитектуре города и позавтракать
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Руководитель Самарского медколледжа Надежда Ярочкина возглавила совет директоров ПФО

30 октября 2023 19:45
106
Это решение было единогласно принято 25 октября на заседании Совета директоров.

Временно исполняющим обязанности председателя Совета директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа избрана директор Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной Надежда Ярочкина.

Это решение было единогласно принято 25 октября на заседании Совета директоров во Всероссийском учебно-научно-методическом центре по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию Министерства здравоохранения Российской Федерации.

«Назначение Надежды Викторовны на должность председателя Совета директоров ПФО - это заслуга всего коллектива колледжа. Учреждение успешно реализует мероприятия национального проекта «Здравоохранение» по подготовке кадров и обеспечению учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами. Колледж занимает ведущие позиции в профессиональном сообществе как на региональном, так и на федеральном уровне. За последние годы проведена большая работа по совершенствованию системы подготовки и непрерывного медицинского образования специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием Самарской области. Уверен, что опыт коллектива колледжа и его руководителя помогут в дальнейшем в повышении качества подготовки квалифицированных медицинских специалистов», - отметил врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин.

Колледж имеет лицензию на все медицинские специальности.

Обучение проводится по 6 специальностям: Лечебное дело, Сестринское дело, Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Стоматология ортопедическая, Фармация.

Обучаются более 4 500 человек.

 Ежегодно учреждение выпускает около 1 000 специалистов.

Колледж является единой площадкой Самарской области по проведению аккредитации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием: ежегодно первичную аккредитацию проходят более 1500 выпускников медицинских колледжей по всем специальностям, первичную специализированную аккредитацию – более 600 специалистов учреждений здравоохранения.

На базе колледжа работает региональный аккредитационно-симуляционный центр, оснащенный самым современным оборудованием (площадки по 34 медицинским специальностям). Ежегодная пропускная способность центра составляет 2100 человек.

Среди специалистов, проходящих аккредитацию, не только работники медицинских организаций Самарской области, но и других регионов.

Отделом дополнительного профессионального образования реализуются 211 дополнительных профессиональных программ, по которым ежегодно обучаются около 7 тысяч слушателей.

 

Фото:   министерство здравоохранения СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Это решение было единогласно принято 25 октября на заседании Совета директоров.
30 октября 2023  19:45
Руководитель Самарского медколледжа Надежда Ярочкина возглавила совет директоров ПФО
106
По итогам обследований у 2 пациентов Смышляевского отделения выявлены онкологические заболевания. У 87 жителей диагностированы нарушения в работе сердца и сосудов.
30 октября 2023  16:46
Почти 6 тысяч жителей Смышляевки прошли диспансеризацию и профосмотры в обновленной поликлинике
141
Инсульт в России всё
29 октября 2023  11:22
Инсульт в России всё "молодеет"
499
Здесь будут заниматься диагностикой и лечением всего спектра нарушений сна и бодрствования.
28 октября 2023  14:56
В Клиниках СамГМУ откроется сомнологический центр для лечения нарушений сна
665
Терапевты, фельдшеры, медсестры поликлиник.
27 октября 2023  18:15
35 специалистов приступили к работе в Сызранской больнице в этом году
679
В центре оказывается до 90% экстренной медицинской помощи.
27 октября 2023  15:08
В тольяттинском специализированном центре помогают пациентам с сосудистыми катастрофами
653
В ближайшее время 14 000 доз вакцины будут распределены в медучреждения.
27 октября 2023  14:55
В регион поступила партия вакцины от COVID-19 «Конвасэл»
697
Для своевременного обращения за медицинской помощью всем необходимо знать симптомы инсульта.
27 октября 2023  14:07
Армен Бенян: в регионе выстроена работа по оказанию помощи пациентам с инсультами
631
27 октября 2023  09:09
Самые эффективные методы борьбы с алкоголизмом
333
Интернет-аптека в Москве
27 октября 2023  08:53
Интернет-аптека в Москве
362
Весь список
В центре внимания
Важнейший для страны проект реализуется при активной поддержке региональных властей и губернатора Дмитрия Азарова.
30 октября 2023  19:37
До конца 2023 года в Самарской области будет запущено серийное производство беспилотников
169
В Самаре идут общественные обсуждения проекта бюджета Самарской области.
30 октября 2023  15:07
Дмитрий Азаров назвал приоритеты бюджета Самарской области на ближайшие три года
487
Дмитрий Азаров проводит расширенное заседание Правительства Самарской области
30 октября 2023  12:40
Дмитрий Азаров проводит расширенное заседание Правительства Самарской области
249
В городском транспорте Самары проезд все-таки подорожает с 1 ноября
30 октября 2023  12:26
В городском транспорте Самары проезд все-таки подорожает с 1 ноября
250
Губернатор Дмитрий Азаров передал 2-й армии уникальный боевой пикап.
29 октября 2023  15:02
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с казаками-добровольцами перед их отправкой в зону СВО
730
Весь список