Росздравнадзор: поставки лекарств из Европы осуществляются планово

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Ситуация на отечественном фармрынке стабильная, поставки препаратов в Россию из Европы осуществляются в соответствии с планом и без сбоев, заявили в Росздравнадзоре.

«За истёкшие семь дней ситуация на российском фармацевтическом рынке осталась стабильной. Движение поставок лекарств из Европы осуществляется в плановом режиме, без сбоев и в том же объёме», — заявили в ведомстве.

В Росздравнадзоре также отметили спад ажиотажного спроса на отдельные препараты, который наблюдался весной.

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил, что в России преодолены сложности, связанные с поставками и вводом на рынок лекарственных средств.

Первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что страна способна производить порядка 80% всех жизненно важных лекарств из соответствующего перечня, пишет РТ.