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Россияне стали реже пользоваться платными медицинскими услугами

27 мая 2022 10:25
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Россияне стали реже пользоваться платными медицинскими услугами

Больше четверти россиян с марта перестали или начали реже пользоваться платными медицинскими услугами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса сервиса сквозной аналитики Calltouch. В условиях кризиса граждане предпочитают экономить и обращаться в государственные клиники. Вместе с тем траты пациентов на узкопрофильных врачей и дорогостоящие процедуры выросли.

По данным сервиса, более 28 процентов россиян стали реже посещать платных врачей или полностью отказались от их услуг. 20 процентов респондентов стали делать выбор в пользу клиник с более низкими ценами, еще четверть россиян пользуются в основном бесплатными медуслугами. Сотрудники Calltouch сделали такой вывод на основе анализа 10 миллионов обращений в 490 клиник.

Спрос на платные медуслуги резко упал в марте — сокращение составило 36 процентов год к году. По сравнению с февралем показатель сократился на 13 процентов в Москве и области и на 11 процентов в других регионах. В апреле положение осталось прежним: в Москве спрос увеличился на 2 процента, в остальных регионах упал на 1 процент.

Такую тенденцию можно объяснить снижением популярности услуг, связанных с диагностикой и лечением коронавируса, считает директор по маркетингу и коммерческой деятельности клиники «Медси» Алла Канунникова. Представители «СМ-Клиники» добавили, что наибольшее снижение потока пациентов наблюдается по КТ-диагностике.

Структура спроса россиян также изменилась. Как сообщили в «СМ-Клинике», пациенты стали реже ходить к врачам массовых специальностей (ЛОР, педиатр, терапевт), однако популярность специалистов узкого профиля уменьшилась незначительно или немного выросла. В марте резко вырос спрос на лазерную коррекцию зрения (на 50 процентов) и стоматологию (на 30 процентов), отмечает директор по стратегическому направлению «Меди» Максим Шадрин. Это стандартное поведение пациентов в кризис, объяснила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. 

Теги: Опрос

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