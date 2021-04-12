Россиянам станет проще получить услуги по здравоохранению

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Российское правительство в 2021 году планирует запустить шесть новых суперсервисов на госуслугах, чтобы упростить жизнь граждан. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«В 2021 году мы планируем запустить еще шесть суперсервисов», – пояснил чиновник.

В списке новых сервисов – «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», а также «Утрата близкого человека», «Трудовая миграция онлайн» и «Мое здоровье онлайн».

Что касается последнего сервиса, то пациент сможет вести дневник самонаблюдения. Данные будут накапливаться и анализироваться в личном кабинете. В случае отклонения каких-либо показателей от нормы сервис порекомендует записаться к соответствующему специалисту. Кроме того, сервис поможет контролировать прием лекарственных препаратов, назначенных врачом, пишет ФедералПресс.

Фото: Pixabay.com