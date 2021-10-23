Россиянам рассказали об опасности заражения сразу двумя видами инфекции

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Заражение сразу несколькими вирусами одновременно называется «микст-инфекция», и протекает она у заболевшего намного тяжелее — всё из-за того, что к вирусу присоединятся дополнительные бактерии. Об этом рассказал врач-инфекционист Илья Акинфиев в субботу, 23 октября.

«Один из самых частых и актуальных на сегодняшний день примеров — это, конечно же, вирусная пневмония или коронавирусная пневмония, когда на нее накладывается бактериальная. Получается, что состояние отягчается, заболевание протекает более тяжело, с более сильной интоксикацией. Также часто встречается одновременное заражение вирусами гепатита B и C», — объяснил он в интервью радио Sputnik.

Бывают еще такие случаи, когда вирусы вступают в конкуренцию и начинают бороться друг с другом. Так. если человек сначала переболеет гепатитом B, а через какое-то время заразится гепатитом D, то не исключен даже летальный исход, сообщают "Известия".

Пациентам с микст-инфекцией назначают противовирусные препараты и антибактериальную терапию, то есть антибиотики. Инфекционист также напомнил: вакцинация от коронавируса снизит риск одновременного заражения двумя вирусами.