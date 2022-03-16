Россиянам рассказали об опасности приема селена

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности приема селена. Риски, связанные с употреблением этого популярного микроэлемента, специалист озвучил в эфире программы «О самом главном» на «России 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Ведущий отметил, что селен важен для щитовидной железы, иммунитета, синтеза белка и регуляции работы печени. «Теоретически было накоплено довольно много данных, что это (селен — прим. «Ленты.ру») вроде как средство, препятствующее развитию онкологии, средство, препятствующее развитию диабета, средство, препятствующее развитию сердечных заболеваний», — перечислил Мясников другие свойства микроэлемента.

Вместе с тем медик подчеркнул, что селен может действовать избирательно. Он привел в пример исследование действия этого микроэлемента, в котором участвовала большая группа людей с риском рака простаты. «Одной группе из многих десятков тысяч людей давали селен и витамин Е, а другие жили как жили. Когда [специалисты] сделали промежуточный подсчет, остановились и ужаснулись, исследования прекратили, потому что в группе, где принимали селен и витамин Е, рак пошел вверх», — заявил Мясников.

Фото: pixabay.com