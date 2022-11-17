Россиянам рассказали об изменениях в системе ОМС с 1 декабря

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Россияне с 1 декабря столкнутся с изменениями в ведении учета в системе ОМС, рассказала в беседе с агентством "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По словам эксперта, нововведение направлено на консолидацию данных о пациентах, "обсуживавшихся" на региональном и федеральном уровне, обеспечение доступа к сведениям полиса. Эта мера упростит оформление документов и повысит эффективность обмена данными между медучреждениями. Профессор подчеркнула, что несовершеннолетних планируется вынести в отдельную категорию.

Финогенова добавила, что получить электронный полис лица без ОМС могут через портал "Госуслуг", а новорожденным с 1 декабря он будет выдаваться автоматически. Сведения о бумажном полисе также автоматически появятся в ГИС ОМС.

Эксперт отметила, что с 1 декабря вместо полиса россияне смогут предъявлять удостоверение личности, пишет РИА Новости.