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Россиянам рассказали о правилах содержания домашней аптечки

19 мая 2022 10:18
192
Россиянам рассказали о правилах содержания домашней аптечки

Главный клинический фармаколог департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева 19 мая рассказала, что необходимо тщательно следить за правилами хранения и сроком годности лекарств в домашней аптечке.

«Долго в домашних условиях нельзя держать большое количество препаратов, потому что вы не сможете сохранить их в том температурном режиме, который указан, он будет все время меняться, и от этого могут измениться и свойства препарата», — сказала Журавлева в интервью «РИА Новости».

В случае, если у домашних имеются хронические заболевания, целесообразно иметь в аптечке небольшой запас препаратов. Эксперт отметила, что при употреблении просроченных лекарств они в лучшем случае не подействуют, а в худшем могут вызвать побочные эффекты. Исключение можно сделать только для таких наружных препаратов, как йод и зеленка, сообщают "Известия".

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