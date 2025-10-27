Я нашел ошибку
В воскресенье в Нефтегорском районе горел дом
В Самаре двое детей, пострадавших в ДТП с автобусом, остаются в больнице
8 работ объединила фотовыставка Почетного гражданина Самары Николая Фоменко «С одного ракурса»
Банки в Самаре ужесточают условия снятия наличных денег
Самарская область вошла в ТОП-10 по количеству заявок на Премию «Россия – страна возможностей»
Самарский борец Оганес Асланян о проекте «Выбор сильных», патриотизме и пути к званию КМС
Госдума одобрила новый порядок штрафа за несообщение в военкомат о переезде
Россиян предупредили об опасностях для здоровья, подстерегающих в осенний период
Россиян предупредили об опасностях для здоровья, подстерегающих в осенний период

27 октября 2025 12:50
Эксперт Мария Романенко в беседе с Life.ru рассказала, какие проблемы со здоровьем могут подстерегать россиян в осенний период.

Собеседница издания утверждает, что похолодание приводит к сужению периферических сосудов, что, в свою очередь увеличивает сопротивление кровотоку и провоцирует рост давления. Она подчеркнула, что дополнительно ситуацию усугубляет снижение физической активности из-за похолодания и плохой погоды, а также тот факт, что в рационе становится больше жирной и соленой пищи.

Особое внимание Романенко уделила явлению «осенней депрессии», связанной с сокращением светового дня. Эксперт обратила внимание на то, что повышение уровня гормона стресса кортизола может не только влиять на эмоциональное состояние, но и провоцировать повышение артериального давления, а также обострение хронических болезней сердца.

К числу болезней, часто обостряющихся в осенний период, собеседница издания отнесла, в частности, ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточность и различные аритмии. К тому же, по словам Романенко, холодная погода может вызывать сужение сосудов и ухудшение кровоснабжения миокарда, а психоэмоциональные нагрузки могут усугублять нарушения ритма.

Эксперт отдельно предупредила об опасности вирусных инфекций, способных давать серьезные осложнения на сердце, в числе которых миокардит, инфаркт миокарда и сердечная недостаточность, пишет МК.

27 октября 2025  12:50
Минздрав России утвердил новые правила профилактических медосмотров детей
26 октября 2025  13:08
Минздрав России утвердил новые правила профилактических медосмотров детей
424
Министерство здравоохранения Самарской области теперь в MAX
24 октября 2025  13:44
Министерство здравоохранения Самарской области теперь в MAX
500
Вирусолог рассказала о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в России
23 октября 2025  20:29
Вирусолог рассказала о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в России
608
В Самарской области 12 ветеранам СВО бесплатно провели глазное протезирование
23 октября 2025  16:10
В Самарской области 12 ветеранам СВО бесплатно провели глазное протезирование
557
Благодаря поддержке правительства области и мероприятиям нацпроекта в регионе улучшают условия для доступной медицинской помощи
21 октября 2025  20:52
Благодаря поддержке правительства области и мероприятиям нацпроекта в регионе улучшают условия для доступной медицинской помощи
1047
Осмотр у 10 специалистов и диагностика на современном оборудовании: в регионе созданы все условия для диспансеризации ветеранов СВО
21 октября 2025  18:20
Осмотр у 10 специалистов и диагностика на современном оборудовании: в регионе созданы все условия для диспансеризации ветеранов СВО
793
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
860
19 октября 2025  10:57
Причиной массового отравления в Бурятии стало онигири
832
После совещания Андрей Орлов ознакомился с работой Тольяттинской городской детской клинической больницы.
17 октября 2025  20:18
Андрей Орлов провел совещание с главврачами медучреждений Тольятти
964
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15355
