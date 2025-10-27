Россиян предупредили об опасностях для здоровья, подстерегающих в осенний период

91

Эксперт Мария Романенко в беседе с Life.ru рассказала, какие проблемы со здоровьем могут подстерегать россиян в осенний период.

Собеседница издания утверждает, что похолодание приводит к сужению периферических сосудов, что, в свою очередь увеличивает сопротивление кровотоку и провоцирует рост давления. Она подчеркнула, что дополнительно ситуацию усугубляет снижение физической активности из-за похолодания и плохой погоды, а также тот факт, что в рационе становится больше жирной и соленой пищи.

Особое внимание Романенко уделила явлению «осенней депрессии», связанной с сокращением светового дня. Эксперт обратила внимание на то, что повышение уровня гормона стресса кортизола может не только влиять на эмоциональное состояние, но и провоцировать повышение артериального давления, а также обострение хронических болезней сердца.

К числу болезней, часто обостряющихся в осенний период, собеседница издания отнесла, в частности, ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточность и различные аритмии. К тому же, по словам Романенко, холодная погода может вызывать сужение сосудов и ухудшение кровоснабжения миокарда, а психоэмоциональные нагрузки могут усугублять нарушения ритма.

Эксперт отдельно предупредила об опасности вирусных инфекций, способных давать серьезные осложнения на сердце, в числе которых миокардит, инфаркт миокарда и сердечная недостаточность, пишет МК.