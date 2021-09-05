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Россиян предупредили о риске инфицирования через смартфон

5 сентября 2021 10:21
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Россиян предупредили о риске инфицирования через смартфон

На поверхности смартфона может находиться множество болезнетворных бактерий. Об этом 5 сентября заявила врач-инфекционист Наталья Очинская, комментируя соответствующее исследование ученых британского Университета Суррея.

Ученые в рамках исследования брали смывы с мобильных телефонов людей и доказали, что гаджеты являются рассадником болезнетворных бактерий.

«В рамках исследования было проверено 30 телефонов обычных людей. Оказалось, что в некоторых случаях на корпусе смартфона может находиться в 18 раз больше бактерий, чем на ободке унитаза и на ручке смыва в мужском туалете. Например, на телефоне могут жить такие бактерии, как сальмонелла, кишечная палочка, стрептококки, золотистый стафилококк и многие другие», — рассказала врач сайту «Прайм».

Бактерии, живущие на поверхности телефона, могут вызывать кожные и кишечные инфекции, пневмонию и менингит.

Очинская рекомндовала очищать поверхность мобильного телефона минимум один раз в день. Перед процедурой очищения смартфона нужно отключить от сети, пишут "Известия".

«Для этого можно использовать: антибактериальные салфетки, противомикробные средства для рук, этиловый спирт, разведенный водой; специальные средства для дезинфекции гаджетов», — сказала врач-инфекционист.

Теги: смартфон

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