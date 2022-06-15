Роспотребнадзор рекомендовал регионам ввести дополнительные меры против завоза чумы

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Роспотребнадзор рекомендует региональным властям быть готовыми к мероприятиям для недопущения завоза чумы, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

"Постановляю: 1. Высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов РФ) рекомендовать: 1.1 Обеспечить готовность уполномоченных органов исполнительной власти субъекта РФ и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы с учетом эпидемических рисков активности природных очагов, расположенных на территории субъекта РФ", - говорится в документе.

Также региональным властям поручено информировать население о мерах профилактики чумы, в том числе о необходимости иммунизации.

"Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора совместно с противочумными учреждениями Роспотребнадзора и органами исполнительной власти РФ в сфере охраны здоровья: ... 2.2. провести оценку готовности госпитальной базы к проведению первичных противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного с подозрением на чуму... в срок до 27.06.2022", - добавляется в постановлении.

Кроме того, поручено провести теоретическую и практическую подготовку медработников, а также сотрудников КПП и пунктов временного размещения по профилактике чумы и проведению первичных мероприятий до 30 июня.

Согласно поставлению, региональные власти в сфере здравоохранения обязаны информировать территориальные органы Роспотребнадзора о каждом случае чумы или о подозрении на нее. Также поручено принять дополнительные меры по повышению настороженности медработников на предмет выявления и обследования случаев с подозрением на чуму.

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