Я нашел ошибку
Главные новости:
На строительной площадке ЖК «КУЙБЫШЕВ» в Самаре состоялось выездное совещание
Акция, призванная сохранить историческую память о великой Победе, стартовала сегодня, 15 июня, и продлится до 22 июня.
Жители губернии уже сегодня могут зажечь «Свечу памяти» в честь героев Великой Отечественной войны
На стенде Самарской области представлены ключевые инвестпроекты и разработки региона.
Делегация Самарской области принимает участие в XXV Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге
Всех участников мероприятия на праздничной площадке ждут интересные спортивные состязания, призы, башкирские народные игры.
В селе Большая Глушица состоится открытие памятника и башкирский национальный праздник ЙЫЙЫН
Региональным властям поручено информировать население о мерах профилактики чумы, в том числе о необходимости иммунизации.
Роспотребнадзор рекомендовал регионам ввести дополнительные меры против завоза чумы
Со слов очевидцев он нырнул с плотины и больше на поверхности воды его никто не видел.
В Елховском районе водолазы подняли со дна реки Чесноковка тело утонувшего парня
Известно, что IKEA сократит своих сотрудников в России, а заводы и производство продаст другому владельцу.
IKEA приняла решение полностью уйти из России
По словам Киркорова, торгово-развлекательный комплекс будет готов через 14 месяцев.
Киркоров на ПМЭФ подписал договор о строительстве торгово-развлекательного комплекас в Ленобласти
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.09
-0.69
EUR 59.25
-1.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В селе Большая Глушица состоится открытие памятника и башкирский национальный праздник ЙЫЙЫН
С 20 по 26 июня в театре «Дилижанс» пройдёт XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции»
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Роспотребнадзор рекомендовал регионам ввести дополнительные меры против завоза чумы

15 июня 2022 17:38
104
Региональным властям поручено информировать население о мерах профилактики чумы, в том числе о необходимости иммунизации.

Роспотребнадзор рекомендует региональным властям быть готовыми к мероприятиям для недопущения завоза чумы, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

"Постановляю: 1. Высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов РФ) рекомендовать: 1.1 Обеспечить готовность уполномоченных органов исполнительной власти субъекта РФ и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы с учетом эпидемических рисков активности природных очагов, расположенных на территории субъекта РФ", - говорится в документе.

Также региональным властям поручено информировать население о мерах профилактики чумы, в том числе о необходимости иммунизации.

"Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора совместно с противочумными учреждениями Роспотребнадзора и органами исполнительной власти РФ в сфере охраны здоровья: ... 2.2. провести оценку готовности госпитальной базы к проведению первичных противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного с подозрением на чуму... в срок до 27.06.2022", - добавляется в постановлении.

Кроме того, поручено провести теоретическую и практическую подготовку медработников, а также сотрудников КПП и пунктов временного размещения по профилактике чумы и проведению первичных мероприятий до 30 июня.

Согласно поставлению, региональные власти в сфере здравоохранения обязаны информировать территориальные органы Роспотребнадзора о каждом случае чумы или о подозрении на нее. Также поручено принять дополнительные меры по повышению настороженности медработников на предмет выявления и обследования случаев с подозрением на чуму.

 

Фото:   pxhere

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Региональным властям поручено информировать население о мерах профилактики чумы, в том числе о необходимости иммунизации.
15 июня 2022  17:38
Роспотребнадзор рекомендовал регионам ввести дополнительные меры против завоза чумы
104
На базе Тольяттинской больницы №4 в период пандемии новой коронавирусной инфекции был развернут инфекционный госпиталь.
15 июня 2022  16:26
Армен Бенян посетил Тольяттинскую городскую больницу №4
123
Самарские детские хирурги спасли новорождённого спустя 3 дня после его появления на свет
15 июня 2022  13:11
Самарские детские хирурги спасли новорождённого спустя 3 дня после его появления на свет
237
В ВОЗ планируют переименовать вирус оспы обезьян
15 июня 2022  12:36
В ВОЗ планируют переименовать вирус оспы обезьян
217
Ребенку провели сложнейшую операцию, выполнил  её заведующий хирургическим отделением Евгений Новожёнов.
14 июня 2022  14:26
Хирурги детской областной больницы спасли в Самаре новорождённого спустя 3 дня после его появления на свет
654
Диетолог предупредила об опасности кетодиеты
12 июня 2022  13:05
Диетолог предупредила об опасности кетодиеты
882
Чистотел и подорожник не обеззаразят рану, а если на них окажутся земля и пыль.
10 июня 2022  17:58
Инфекционист: обрабатывать раны и ссадины, полученные на свежем воздухе, подорожником и чистотелом опасно
981
Для приема больных с признаками вирусных заболеваний будут работать отдельные кабинеты – фильтры.
10 июня 2022  16:18
В предстоящие выходные поликлиники региона будут открыты для приема пациентов
621
Более 23 лет Анатолий Титов проработал в Самарской больнице им. Пирогова.
10 июня 2022  15:32
Новым главным врачом больницы имени Пирогова назначен  Анатолий Титов
1876
Более 11 тысяч консультаций за год работы провели специалисты центра управления рисками кардиодиспансера
10 июня 2022  12:47
Более 11 тысяч консультаций за год работы провели специалисты центра управления рисками кардиодиспансера
992
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
8704
Весь список
В центре внимания
Самарская область стала одним из лидеров конкурсов Фонда президентских грантов в 2022 году
15 июня 2022  13:55
Самарская область стала одним из лидеров конкурсов Фонда президентских грантов в 2022 году
200
Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии
15 июня 2022  10:17
Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии
222
В Самарской области завершилось голосование за выбор схемы оплаты тепла
15 июня 2022  09:37
В Самарской области завершилось голосование за выбор схемы оплаты тепла
246
Также в рамках акции проходит конкурс на создание логотипа областной физкультурно-спортивной акции «Лето в стиле ГТО».
13 июня 2022  17:43
В регионе проходит физкультурно-спортивная акция «Лето в стиле ГТО»
754
В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль
12 июня 2022  21:22
В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль "Королева спорта": ФОТО
869
Весь список