Роспотребнадзор: распространения "британского" штамма коронавируса в РФ не произошло

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Дальнейшего распространения нового британского штамма коронавируса в России не произошло, был выявлен только один случай заражения. Пациент уже здоров, сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"На сегодня в РФ случай выявления британского штамма пока единственный. Человек, инфицированный этим штаммом, был своевременно выявлен, изолирован и сейчас здоров. Дальнейшего распространения инфекции не произошло", - сказал он.

Горелов пояснил, что британский штамм является разновидностью коронавирусной инфекции. Он чуть более заразен, так как один инициированный может заразить от 1,3-1,5 вместо 0,9-1, как это было с классическим вариантом коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в конце прошлого года в России зарегистрировали случай заражения британским штаммом коронавируса.

О существовании британского штамма стало известно в середине декабря. Многие страны из-за этого прекратили авиасообщение с Великобританией, в том числе Россия, которая 12 января продлила срок действия этой меры до 1 февраля включительно.

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