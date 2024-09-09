Роспотребнадзор не обнаружил в России признаков распространения ортонайровируса

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В России не зафиксировано распространения ортонайровируса. Об этом 9 сентября сообщает Роспотребнадзор в Telegram-канале.

В ведомстве проинформировали, что ортонайровирус впервые был выявлен в 2019 году у человека, укушенного клещом в водно-болотном парке в китайском автономном районе Внутренняя Монголия. В этом году 17 случаев заражения данным заболеванием обнаружили в Северо-Восточном Китае.

«По линии двухстороннего сотрудничества Роспотребнадзор запросил информацию об эпидемиологической обстановке у Государственного управления по профилактике и контролю заболеваний КНР», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор проводит мониторинг инфекционных и вирусных заболеваний, ситуация находится на контроле ведомства, пишут "Известия".