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Роспотребнадзор не обнаружил в России признаков распространения ортонайровируса

9 сентября 2024 12:46
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Роспотребнадзор не обнаружил в России признаков распространения ортонайровируса

В России не зафиксировано распространения ортонайровируса. Об этом 9 сентября сообщает Роспотребнадзор в Telegram-канале.

В ведомстве проинформировали, что ортонайровирус впервые был выявлен в 2019 году у человека, укушенного клещом в водно-болотном парке в китайском автономном районе Внутренняя Монголия. В этом году 17 случаев заражения данным заболеванием обнаружили в Северо-Восточном Китае.

«По линии двухстороннего сотрудничества Роспотребнадзор запросил информацию об эпидемиологической обстановке у Государственного управления по профилактике и контролю заболеваний КНР», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор проводит мониторинг инфекционных и вирусных заболеваний, ситуация находится на контроле ведомства, пишут "Известия".

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