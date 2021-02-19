Росгвардейцы СО присоединились к добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции 

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Военнослужащие и сотрудники подразделений Управления Росгвардии по Самарской области присоединились к первому этапу добровольной вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Вакцинация была организована на базе мобильного медицинского комплекса Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина.

Медицинская процедура прошла в соответствии со всеми необходимыми требованиями безопасности.

Непосредственно перед вакцинацией росгвардейцы прошли необходимый медицинский осмотр, а также получили подробные рекомендации, которые необходимо соблюдать после прививки.

— Наши сотрудники и военнослужащие активно участвуют в прививочной кампании. Решение о необходимости вакцинации каждый принимает для себя самостоятельно. Эта процедура необходима для снижения рисков и профилактики распространения коронавирусной инфекции среди личного состава, — отметил начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

— У нас сегодня состоялся очередной выезд бригады на базе мобильного передвижного комплекса. Совместно с медицинскими работниками Росгвардии провели вакцинацию сотрудников и военнослужащих всех подразделений самарского управления. Вакцинация самый эффективный способ борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Вакцинируясь, мы обезопасим себя и своих близких, — отметила заведующая консультативной поликлиникой Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина Марина Генералова.

Второй этап вакцинации сотрудников состоится через три недели, передает пресс-служба минздрава СО.

Фото: пресс-служба минздрава СО