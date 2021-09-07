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Родильный дом больницы имени Семашко отметил день рождения

7 сентября 2021 20:16
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Более 4 тысяч родов проходит в родильном доме ежегодно.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян принял участие в мероприятии, посвященном дню рождения родильного дома Самарской городской клинической больницы № 2  им. Н.А. Семашко.

Открытие родильного дома произошло в 1990 году, путем присоединения к учреждению 3-го родильного дома города. В настоящее время родильный дом больницы им. Н.А. Семашко — это современное подразделение, оснащенное высокотехнологичным новейшим оборудованием и медикаментами, оказывающий помощь беременным, роженицам, родильницам и новорожденным детям в соответствие с законодательными требованиями. Более 4 тысяч родов проходит в родильном доме ежегодно.

Обращаясь к коллективу  родильного дома, Армен Бенян рассказал, что в студенческие годы вместе  с однокурсниками  приходил на занятия в родильное отделение. «Первое впечатление,  которое мы приобрели  от знакомства с отделением  — это была аура старины и традиций. И старины в хорошем смысле этого слова, которое подразумевает качество», — отметил министр.

Армен Бенян поблагодарил профессионалов учреждения за важную заботу и оказание помощи мамам и малышам.

«Дорогие коллеги, не могу не обойти стороной то время,  в котором мы живем,  и как важен и ценен каждый из вас, — отметил руководитель ведомства.  —  Ежедневно каждый из нас учит какие-то новые рекомендации, учит правила вакцинации, учит новые схемы лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.  При этом очень важно, обучаясь новому,  не забыть наши основные дела. Вы наверное знаете и слышали, что осенью прошлого года нам пришлось роддом больницы имени Баныкина в городе Тольятти переоборудовать в инфекционный госпиталь, это была вынужденная мера.  Но тогда ваши коллеги решились и мы не пожалели,  потому что в акушерстве и гинекологии всегда были стандарты, и вы лучше многих умеете работать по стандартам. Призываю вас в рутинной ежедневной работе умело использовать все те знания,  которые сейчас необходимы для профилактики, для обязательного соблюдения всех эпидемиологических режимов. Эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться сложной. Для меня важен каждый из вас. Сегодня помимо лечебно-диагностической роли на нас еще возложена просветительская миссия. Я часто говорю об этом главным врачам, сотрудникам  министерства, очень важно сейчас объяснять и разъяснять населению,  что происходит и что делаем мы,  для того чтобы стабилизировать ситуацию и сохранить устойчивой систему здравоохранения и наше общество в целом. Я вас поздравляю, дорогие коллеги, с днем рождения вашего роддома. Желаю,  чтобы в ваш коллектив вливались молодые студенты, новые врачи.  При этом безусловно, чтобы традиции, которые были заложены обязательно чтились, была максимальная степень уважения к нашим учителям, поскольку без них мы никто, а с ними именно те, кто есть на самом деле. Крепкого здоровья, крепких семей вам лично и умиротворения вашим сердцам».

 

Фото:    pixabay

 

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