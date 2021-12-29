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Режиме работы больницы Ерошевского в новогодние праздники

29 декабря 2021 14:52
137
Каждый год врачи предупреждают нас о необходимости осторожно обращаться с пиротехникой, аккуратно открывать шампанское, соблюдать технику безопасности.

Совсем немного осталось до празднования Нового года и череды новогодних праздников. Огни на пушистых елках, бокалы шампанского на праздничных столах, петарды, салюты, бенгальские огни – главные атрибуты Новогоднего праздника. К сожалению, вся эта праздничная атрибутика может стать причиной травм, и чаще всего, страдают глаза.

Каждый год врачи предупреждают нас о необходимости осторожно обращаться с пиротехникой, аккуратно открывать шампанское, соблюдать технику безопасности, чаще всего пациенты получают травмы из-за собственной невнимательности и беспечности.

«Ни один год период новогодних праздников не обходится для врачей-офтальмологов неотложной помощи больницы им. Т.И.Ерошевского без обращений по поводу травм. – Комментирует заведующая офтальмологическим микрохирургическим отделением №2 больницы им. Т.И.Ерошевского Ольга Павлова. - Как правило, в Новогоднюю ночь травмы бывают наиболее тяжелые. Ожог от фейерверка, взрыв петарды может обернуться сильнейшей травмой глаза, которая при несвоевременном обращении к специалистам может привести к потере зрения».

Особенно стоит отметить пробку от бутылки шампанского, скорость полета которой составляет от 40 км/ч, и при неосторожном обращении может нанести серьезную травму глаза. По статистике, каждые новогодние праздники, в отделение неотложной помощи больницы им. Т.И.Ерошевского с травмой от попадания пробки шампанского поступает 1-3 человека.

Сравнительная статистика данных «глазного травмпункта» Самарской офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского за последние годы показывает:

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 2021 г. с «новогодними» травмами обратилось 7 человек, которые пострадали от неосторожного использования пиротехники (фейерверк, петарды). 

В период новогодних каникул за неотложной офтальмологической помощью в больницу им. Т.И. Ерошевского обратились 852 человека. Из них специфические "новогодние" травмы глаз получили 16 человек: 8 человек пострадали, получив травматические эрозии роговицы от инородных тел (елочные иголки, продукты горения фейерверка); 3 человека пострадали от попадания инородных тел на роговицу (фрагменты горения петард, елочных иголок); 2 человека - поверхностные термические ожоги глаз (бенгальский огонь, петард), не потребовавшие госпитализации; 3 человека получили тупые травмы глаза, из них 2 человека пострадали от «выстрела» пробки от шампанского, 1 человек госпитализирован.

В 2020 году  за период новогодних праздников за неотложной помощью обратилось 618 человек. «Новогодние»  травмы глаз получили 10 жителей Самары.  Из них 7 человек пострадали, получив травматические эрозии от инородных тел (елочные иголки, продукты горения фейерверка, петарды), 3 человека получили тупые травмы глаза: 1 человек пострадал от выстрела пробки шампанского, 2 человека от термического ожога глаза от взрыва петарды.

Двум жителям Самарской области в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 2020 г. потребовалась госпитализация. Разрыв петарды вызвал гифему (кровоизлияние) у ребенка и тупую травму с рваной раной склеры у взрослого.  

В 2019 году в отделение неотложной помощи в новогодние праздники обратилось 600 человек. "Новогодние" травмы глаз получили 18  человек. Из них 11 человек пострадали, получив травматические эрозии от инородных тел (елочные иголки, продукты горения фейерверка, петарды), 3 человека получили тупые травмы глаза от удара еловой веткой, выстрела пробки от шампанского, петарды, и 4 человека получили термические ожоги глаза от взрыва петарды и бенгальского огня. 

Самарские офтальмологи обращаются к жителям Самары и области с просьбой о тщательном соблюдении мер безопасности.

Соблюдая простые меры предосторожности, вы сохраните свое здоровье и здоровье своих близких:

Будьте внимательны и осторожны, следуйте инструкции и соблюдайте технику безопасности при использовании различных пиротехнических средств: пусть ваш праздник озаряет сверкание бенгальских огней и красочные фейерверки, но будьте аккуратны при обращении с ними и используйте только сертифицированную продукцию, а также используйте в специально отведенных местах, отведенных администрацией г.о. Самара.

Не «стреляйте» пробкой от шампанского! Пробку необходимо придерживать. Открывать бутылку с вылетающей пробкой следует, только предупредив всех сидящих за столом об опасности и прикрыв пробку салфеткой или полотенцем. Травма от вылетающей с высокой скоростью пробки может привести к необратимой потере зрения. Будьте осторожны!

Если Вы всё-таки получили травму глаза, немедленно обратитесь за специализированной помощью.

Неотложная  офтальмологическая помощь СОКОБ им.Т.И.Ерошевского оказывается ежедневно КРУГЛОСУТОЧНО!

1. В приемном отделении ГБУЗ "СОКОБ им. Т.И.Ерошевского" по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 158. Телефон: +7 (846) 323-00-40.

2. В офтальмологическом отделении ГБУЗ "СОКОБ им. Т.И.Ерошевского" по адресу: г.Сызрань, ул. Комарова, 1, диагностический корпус, 1 этаж. Телефон: +7(846) 323-00-56.

3.  г. Тольятти, ГБУЗ СО ТГБ № 5,  б-р Здоровья, 25 (детский корпус). Телефон: 8 (8482) 79-02-03.

С наступающим Новым годом! Берегите себя и своих близких!

С 31 декабря 2021 года по 09 января 2022 года ГБУЗ «СОКОБ им.Т.И.Ерошевского» будет КРУГЛОСУТОЧНО оказывать  только неотложную офтальмологическую помощь.

Режим работы больницы в новогодние праздники здесь.

 

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