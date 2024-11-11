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Ректор СамГМУ вошел в состав общественно-экспертного Совета по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья»

11 ноября 2024 12:51
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Ректор СамГМУ вошел в состав общественно-экспертного Совета по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья»

Ректор Самарского государственного медицинского университета Минздрава России, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов вошел в состав общественно-экспертного Совета по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья». Соответствующий приказ утвердила заместитель Председателя Правительства РФ, куратор нацпроекта Татьяна Голикова. Общественно-экспертный Совет возглавил вице-президент РАН академик РАН Михаил Пирадов. В Совет вошли также глава профильного комитета Государственной Думы РФ, руководители ведущих федеральных научно-исследовательских и медицинских центров, академики, ученые. 

Новый национальный проект предполагает разработку  генотерапевтических препаратов и персонифицированных клеточных продуктов, создание технологий, которые позволят скорректировать возможные когнитивные нарушения и разработать способы предотвращения последствий старения клеток. В состав нового нацпроекта войдут пять федеральных проектов – «Управление медицинской наукой», «Технологии разработки медицинских изделий, лекарственных средств и платформ нового поколения», «Биомедицинские и когнитивные технологии будущего», «Регенеративная биомедицина, технологии превентивной медицины, обеспечения активного и здорового долголетия» и «Промышленность для здравоохранения».

За время действия нацпроекта предполагается увеличить долю отечественного производства в сфере жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 90%, а медицинских изделий – до 40%.

«Опыт СамГМУ может быть полезен по множеству самых актуальных направлений медицины, которые мы активно развиваем последние годы. Большинство из них отраженно в задачах нового нацпроекта. Мы готовы делиться своими наработками, участвовать в определении новых четких контуров дорожных карт, позволяющих прийти к решению глобальных целей для мощного рывка в развитии отечественной медицины. Уверен, совместно с коллегами сможем добиться в этом хорошего прогресса», — комментирует Александр Колсанов.

СамГМУ сегодня является ведущим российским вузом, который помимо профильной образовательной и научной деятельности университета создает и выпускает отечественные инновационные разработки полного цикла в области диагностики, лечения заболеваний и реабилитации от формирования идеи до практического внедрения готового продукта или технологии в реальный сектор экономики и практическое здравоохранение. В СамГМУ создана уникальная для вузов России непрерывная технологическая цепочка, состоящая из Центра прорывных исследований, Инжинирингового центра и Центра серийного производства. До серийного внедрения и применения в практическом здравоохранении доведено более 40 разработок, созданных на основе прорывных научных исследований. Так, благодаря первой российской системе хирургической навигации «Автоплан» в ведущих федеральных центрах выполнено уже более 1800 операций, анатомический стол «Пирогов» используется в 300 медицинских вузах, колледжей и школах. Готовые изделия СамГМУ используются не только в России, но и в 15 странах мира.

СамГМУ занимает лидирующие позиции в стране в области индивидуального эндопротезирования, позволяющего вернуть пациентов к полноценной жизни после тяжелых травм конечностей. В ведущих федеральных и региональных центрах за 2 года успешно установлено более 800 индивидуальных эндопротезов производства СамГМУ. Раздвижные эндопротезы университета широко востребованы в детской реконструктивной ортопедии и онкологии, в костной онкологии и заменяют импортные аналоги.

Университет активно осваивает направление биотехнологий. На основе уникальной разработанной учеными СамГМУ технологии производится около 200 видов биоимплантатов. Они уже используются в лечебных учреждениях 80 регионов Российской Федерации и продаются за границу под собственным зарегистрированным брендом.

СамГМУ стал одним из лидеров в стране в направлении 3D-биопринтинга, нацеленного на создание трехмерных биоаналогов тканей и органов. Разработаны линейка авторских гидрогелей для 3D-биопечати аналогов хрящевой и костной тканей, ведется разработка биочернил. Эти инновации призваны спасти тысячи пациентов с заболеваниями и травмами опорно-двигательной системы.

В вузе разработана уникальная методика лечения онкологических заболеваний с использованием натуральных клеток-киллеров из пуповинной крови (NK-терапия). Она официально включена в перечень медицинских услуг Клиник СамГМУ и жители любого региона страны могут ей воспользоваться по назначению врача.

Ученые университета сильно продвинулись в исследовании мозга человека, изучении нейродегенеративных заболеваний и применении фундаментальных знаний в нейрореабилитации. Разработана и используется в работе врачей линейка соответствующих флагманских продуктов серии Revi. Кроме того, в НИИ неуйронаук СамГМУ ведутся исследования информационных процессов в нейронных сетях, выполняется нейромоделирование, разрабатываются новые подходы к развитию искусственного интеллекта, формируются big data и нейроалгоритмы прогнозирования биологического возраста мозга.

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