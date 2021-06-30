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Региону выделено дополнительно более 242 млн рублей на оплату отпусков медикам и соцработникам

30 июня 2021 15:44
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За выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку в связи с пандемией коронавируса. 

Правительство РФ утвердило распределение для регионов дополнительных средств на оплату отпусков и компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и социальным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства РФ в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку в связи с пандемией коронавируса. 

Самарской области на эти цели в сумме выделено дополнительно 242 246,0 тыс. рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский. Решение о выделении средств области было принято Правительством после одобрения Комиссией при поддержке депутата.

Из этой суммы 210 590,6 тыс. рублей предназначено на оплату и компенсацию отпусков медицинским работникам, 31 655,4 тыс. рублей – на оплату и компенсацию отпусков социальным работникам.  

Леонид Симановский отметил: «В рамках поручения Президента РФ, начиная с апреля 2020 года, наша парламентская Комиссия совместно с Правительством РФ в оперативном порядке выделяет дополнительную федеральную финансовую помощь регионам на различные социальные выплаты в непростых условиях пандемии, которая, к сожалению, сейчас опять набирает обороты.  В том числе, мы продолжаем оказывать поддержку нашим врачам, фельдшерам, медсестрам, социальным работникам, которые, выполняя свой профессиональный долг, почти без отдыха находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Выделенные средства помогут Самарской области обеспечить необходимую оплату отпусков и компенсаций медицинским и социальным работникам, на плечах которых и в этом году продолжает лежать огромная нагрузка.»   

 

 

 

Теги: дополнительные средства регион федеральный бюджет

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