Разработка СамГМУ позволит ускорить начало реабилитации пациентов с нарушением двигательной функции после инсультов

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В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России разработали программный продукт для оценки двигательной функции у пациентов, имеющих нарушения моторики различного генеза. Они могут возникать, например, после перенесенного инсульта, черепно-мозговой травмы, нейродегенеративных заболеваний. Разработка позволит автоматизировать для врачей-реабилитологов процесс оценки двигательных нарушений верхней конечности у пациентов и назначить наиболее эффективный метод реабилитации.

Как пояснил директор НИИ нейронаук СамГМУ Александр Захаров, из-за нарушения двигательных функций после инсульта пациентам приходится заново учиться держать ложку, стакан и пользоваться другими бытовыми предметами. Чтобы оценить, какие именно реабилитационные подходы будут приносить максимальный эффект, врачу нужно провести осмотр и специальные тесты вручную.

«Это сложная задача для реабилитолога, потому что сразу выявить, что конкретно пациенту нужно в данный момент, не всегда удается, - поясняет Александр Захаров. – Сначала необходимо оценить базовые функции, затем - взаимодействие с различными объектами, для этого используются тесты и процесс этот может занимать длительное время, требует умения пользоваться самыми разнообразными тестами. Также, зачастую, нужно специальное диагностическое оборудование. Мы хотим автоматизировать процесс оценки, и интегрировать нашу разработку в тренажеры СамГМУ: ReviVR, ReviMotion и ReviHand. С их помощью пациент будет выполнять взаимодействие с предметами в виртуальной реальности. На данный момент мы сделали полноценный ИТ-продукт, который оценивает кинематику движений кисти пользователя при взаимодействии с виртуальными объектами и проводит оценку выраженности двигательных нарушений, сопоставимых по точности при проведении тестирования врачом-реабилитологом. После этого врач-реабилитолог получает отчет нарушениях функций, которые наблюдаются у пациента, в виде стандартизированной шкалы, например, теста АРАТ».

Программный продукт интегрирован в разрабатываемый в СамГМУ тренажер для восстановления мелкой моторики ReviHand.

Тестирование разработки будет проводиться на клинической базе СамГМУ в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина в отделении медицинской реабилитации. Там будут оценивать точность разработанного теста относительно ручного осмотра врачом. Планируется, что тестирование продлится до ноября 2024, после чего разработка будет внедрена в тренажеры СамГМУ и сможет также применяться как отдельный продукт.

Проект реализуется в рамках участия СамГМУ в программе Минобрнауки России «Приоритет 2030» (национальный проект «Наука и университеты»).

Фото: пресс-служба СамГМУ