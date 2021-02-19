Разработчики "Спутника V" рассказали, что дипломаты из 12 стран уже вакцинировались им

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Иностранные посольства, находящиеся на территории РФ, проявляют интерес к "Спутник-V", сообщается в Twitter-аккаунте разработчиков вакцины. Более того, 12 дипломатов уже были вакцинированы "Спутником V", передает ТАСС.

"Дипломаты из 12 стран уже вакцинированы "Спутником V", и многие другие посольства проявили интерес", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Россия разослала приглашения принять участие в программе вакцинации "Спутником V" всем находящимся в стране иностранным посольствам.