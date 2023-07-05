Ранняя диагностика новообразований кожи: на набережной в Самаре врачи и волонтёры проведут профилактическую акцию

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6 июля с 11.00 до 15.00 на Некрасовском спуске Набережной реки Волга состоится третья в этом году широкомасштабная акция по профилактике и ранней диагностике новообразований кожи.



В «Палатке здоровья» будут работать специалисты Самарского онкологического диспансера и Самарского областного кожвендиспансера



Все желающие смогут пройти осмотр и получить консультацию врача-онколога и врача-дерматовенеролога.



«Меланома очень быстро дает метастазы, поэтому до 25% заболевших имеют вероятность неблагоприятного исхода болезни в случае ее позднего выявления. При этом меланома хорошо поддается лечению - в 90% случаев - при условии ее выявления на ранних стадиях. В течение весенне-летнего периода мы проводим профилактические акции, рассказываем о роли ультрафиолетового излучения в развитии меланомы и других новообразований кожи, о важности профилактических обследований», - подчеркнула заведующая отделением медицинской профилактики областного онкодиспансера Ольга Козлова.



Приглашаем всех желающих принять участие в профилактической акции!