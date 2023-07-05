Ранняя диагностика новообразований кожи: на набережной в Самаре врачи и волонтёры проведут профилактическую акцию

Я нашел ошибку
Главные новости:
По итогу турнира представители Самарской области завоевали две бронзовые медали.
Мужиков и Карпов из Самарской области - бронзовые призеры первенства России по легкой атлетике U23
Общественники посетили дежурную часть, отделение по вопросам миграции, регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД и место принудительного содержания граждан.
«Гражданский мониторинг»: общественники Отрадного присоединились к акции
Женщина-пешеход 1953 года рождения скончалась на месте ДТП.
В Самаре женщина-водитель при парковке задавила пенсионерку
До конца весенней сессии Госдума примет законодательные изменения, которые уже находятся на рассмотрении и получили поддержку кабмина.
Правительство поддержало ряд инициатив рабочей группы по СВО по соцзащите участников спецоперации и их семей
Подопечные Благотворительного фонда "Источник веры"
В ЦРК Художественный состоится премьера музыкального клипа, участниками которого были дети с ОВЗ
Всем гражданам рекомендуется быть в этот период особенно внимательными и бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности.
В Самаре до 31 октября действует особый противопожарный режим
Объявлен желтый уровень опасности.
Днем 6-8 июля местами в Самарской области сохранится жара +30, +36 С
Самарскую область на Спартакиаде представляет команда Отрадненского нефтяного техникума.
Юноши губернии принимают участие в Спартакиаде молодежи России допризывного возраста
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.55
0.22
EUR 97.74
0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ранняя диагностика новообразований кожи: на набережной в Самаре врачи и волонтёры проведут профилактическую акцию

5 июля 2023 13:29
367
Ранняя диагностика новообразований кожи: на набережной в Самаре врачи и волонтёры проведут профилактическую акцию


6 июля с 11.00 до 15.00 на Некрасовском спуске Набережной реки Волга состоится третья в этом году широкомасштабная акция по профилактике и ранней диагностике новообразований кожи.

В «Палатке здоровья» будут работать специалисты Самарского онкологического диспансера и Самарского областного кожвендиспансера

Все желающие смогут пройти осмотр и получить консультацию врача-онколога и врача-дерматовенеролога.

«Меланома очень быстро дает метастазы, поэтому до 25% заболевших имеют вероятность неблагоприятного исхода болезни в случае ее позднего выявления. При этом меланома хорошо поддается лечению - в 90% случаев - при условии ее выявления на ранних стадиях. В течение весенне-летнего периода мы проводим профилактические акции, рассказываем о роли ультрафиолетового излучения в развитии меланомы и других новообразований кожи, о важности профилактических обследований», - подчеркнула заведующая отделением медицинской профилактики областного онкодиспансера Ольга Козлова.

Приглашаем всех желающих принять участие в профилактической акции!

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Ранняя диагностика новообразований кожи: на набережной в Самаре врачи и волонтёры проведут профилактическую акцию
5 июля 2023  13:29
Ранняя диагностика новообразований кожи: на набережной в Самаре врачи и волонтёры проведут профилактическую акцию
367
В Самарской области от клещей пострадали 2913 жителей региона, включая 913 детей
5 июля 2023  10:40
В Самарской области от клещей пострадали 2913 жителей региона, включая 913 детей
185
Жизнеспасающие операции были проведены в Центре нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко.
4 июля 2023  22:13
В Москве провели первые операции по реконструкции черепа с помощью индивидуальных эндопротезов, изготовленных в СамГМУ
1291
На протяжении 30 лет Елена Викторовна работает в Челно-Вершинской центральной районной больнице.
4 июля 2023  18:13
Участковый врач-педиатр Елена Изгарская стала победителем областного конкурса врачей,
392
На сегодняшний день смонтированы каркас и кровля будущего офиса.
4 июля 2023  14:15
Более 8 тысяч жителей Сызрани будут получать медпомощь в новом офисе врача общей практики
465
В 2022 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 51 млн граждан РФ
4 июля 2023  11:49
В 2022 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 51 млн граждан РФ
317
Каждая беременность уникальна и требует индивидуального подхода.
3 июля 2023  19:24
Сызранский врач акушер-гинеколог: как будущим родителям правильно подготовиться к беременности
531
Сотрудники Госавтоинспекции стали донорами крови и вернулись к несению службы
3 июля 2023  10:52
Сотрудники Госавтоинспекции региона стали донорами крови и вернулись к несению службы
445
За последние два года автопарк Шенталинской районной больницы пополнили 5 новых автомобилей на базе «Лада Гранта».
1 июля 2023  14:45
Медработники в отдаленных селах Шенталинского района выезжают к пациентам на новых автомобилях
828
Жители Самарской области могут получить электронные рецепты на лекарства
1 июля 2023  11:35
Жители Самарской области могут получить электронные рецепты на лекарства
1033
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
8835
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
20358
Весь список
В центре внимания
В Самаре в июле участок улицы Фрунзе будет перекрыт с восьми вечера до шести утра
5 июля 2023  13:05
В Самаре в июле участок улицы Фрунзе будет перекрыт с восьми вечера до шести утра
152
В Самаре временно перекроют несколько улиц
5 июля 2023  12:22
В Самаре временно перекроют несколько улиц
198
В Самаре стартовал масштабный форум первичных и местных отделений партии «Единая Россия».
4 июля 2023  15:09
В Самаре стартовал масштабный форум первичных и местных отделений партии «Единая Россия».
560
Всего на 50-ом Грушинском фестивале прошло порядка 200 мероприятий
4 июля 2023  13:34
Всего на 50-ом Грушинском фестивале прошло порядка 200 мероприятий
468
Через Самарскую область пройдет международное ралли «Шелковый путь»
4 июля 2023  11:31
Через Самарскую область пройдет международное ралли «Шелковый путь»
352
Весь список