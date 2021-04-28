Работники скорой медицинской помощи отмечают профессиональный праздник

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Работники скорой медицинской помощи сегодня отмечают профессиональный праздник. Он был утвержден в прошлом году.

Сотрудников скорой поздравил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что именно на службе скорой помощи лежит серьезная задача помощи пациентам, в том числе в период пандемии.



Министр искренне поблагодарил работников скорой помощи за ежедневный благородный труд; особую признательность он выразил ветеранам скорой.

Президент Владимир Путин уже неоднократно отмечал огромную роль, которую медики сыграли и продолжают играть в борьбе с распространением коронавируса. В послании парламенту он вновь поднял эту тему.

Глава государства отдельно напомнил о сотрудниках скорой и их приближающемся профессиональном празднике, который, по словам президента, "учрежден в знак уважения к тем, кто первым вступает в борьбу за жизнь людей". "Эти специалисты должны быть обеспечены всем необходимым", – подчеркнул Путин.

В преддверии Дня работника скорой медицинской помощи президент подписал указ о государственных наградах. Многих орденов и медалей удостоились сотрудники скорой помощи из различных регионов, передает Радио Маяк.