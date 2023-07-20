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Пятая часть инсультов в РФ приходится на людей молодого возраста

20 июля 2023 14:56
53
Пятая часть инсультов в РФ приходится на людей молодого возраста

Около 20% всех инсультов в РФ развиваются в возрасте от 15 до 40 лет. Об этом 20 июля сообщила заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы №3 ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России Наталия Глотова, выступая на конференции в пресс-центре МИЦ «Известия», приуроченной ко Всемирному дню мозга.

Она отметила, что в РФ ежегодно фиксируется от 400 до 500 тыс. случаев. Из них 20% приходится на представителей молодого возраста – от 15 до 40 лет.

Также, по ее словам, достаточно много инсультов случаются и в возрасте до 15 лет.

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