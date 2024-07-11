Психолог Самарской психиатрической больницы рассказала о роли положительных эмоций в укреплении организма

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Заведующая отделением медико-психологической помощи, медицинский психолог Самарской областной клинической психиатрической больницы Арина Камышанская:



"Эмоции — это реакция человека на происходящие с ним события. Они сопровождают все моменты жизни и вызываются не только реальными ситуациями, но и теми, о которых мы только думаем.



Ведь эмоции это субъективное переживание отношения к окружающему, к самому себе, к событию (пусть даже существующему только в нашем представлении). Эмоциями формируется общий фон настроения, от которого зависит способность справляться с теми или иными проблемами.



Чем сильнее эмоции, тем мощнее они влияют на наше состояние. Эмоции включают целый ряд физиологических проявлений, например, изменение частоты сердечных сокращений, дыхания, перистальтики кишечника, диаметра зрачков и пр.



Кроме того, вследствие эмоциональной оценки в организме автоматически запускаются процессы повышения или понижения готовности к действию.



Эмоции сопровождаются выделением определенных гормонов, которые воздействуют на регуляцию процессов нашего организма. Длительные отрицательные эмоции влияют на развитие психосоматических и многих других заболеваний, снижая иммунитет и силы организма в борьбе с негативными факторами.



Положительные эмоции повышают работоспособность нервной системы, стабилизируют эмоциональное состояние и оказывают позитивное влияние на гормональный фон организма. Чем больше положительных эмоций у человека, тем легче он справляется со стрессогеннымми факторами и различными заболеваниями.



Главное, что необходимо помнить: на состояние человека влияет не то, что происходит, а то, как сам человек воспринимает происходящее. Поэтому один из способов управления эмоциональным состоянием состоит в том, чтобы изменять отношение к событиям, уметь сконцентрироваться на положительном моменте. Важно научиться понимать и экологично справляться со своими эмоциями".

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