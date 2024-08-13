Психолог минздрава СО рассказала, как спорт и физическая активность влияют на психическое здоровье

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Рассказывает главный внештатный медицинский психолог министерства здравоохранения Самарской области, профессор кафедры общей и клинической психологии СамГМУ Ольга Ковшова:



"В работах выдающегося учёного, психолога Николая Бернштейна, который занимался нейро-психологией движения человека, отмечено, что движение не только даёт человеку жизнь, но и развивает его мозг.



Движение и психика находятся в единстве. Изгибы позвоночника формируются в среднем в возрасте с 2 до 12 месяцев, и по развитию моторных функций ребёнка можно судить о его нейро-психическом, а значит и когнитивном развитии.



Все изгибы позвоночника влияют на моторную активность. Укрепляя позвоночник, мы становимся более сильными, все условно-рефлекторные связи формируются интенсивнее и правильнее.



В целом, когда человек активно занимается своим физическим совершенствованием, его эмоциональное состояние становится более стабильным, нормальным или позитивным. А любые позитивные эмоциональные проявления дают человеку огромный ресурс. Таким образом, физическая активность позволяет нам не только быть развитым в мышечном плане, но и в плане внутреннего состояния, работы всех органов и систем.



Любой вид физических упражнений активизирует и дыхательную, и сердечно-сосудистую системы, и мозговую деятельность. То есть, мозг становится управляемым самим человеком.



Занимаясь активными видами спорта, человек влияет на свое психическое развитие, на улучшение физического состояния, и, конечно, когнитивных функций".

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