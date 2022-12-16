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Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» ежегодно привлекают в медучреждения региона десятки специалистов

16 декабря 2022 14:17
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Успешный опыт области в реализации этих кадровых программ изучают другие регионы страны.

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» ежегодно помогают привлекать в медучреждения Самарской области десятки специалистов — врачей, фельдшеров, акушерок и медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов. Успешный опыт области в реализации этих кадровых программ изучают другие регионы страны.

При трудоустройстве в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек участники программ получают единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей и 500 тысяч рублей. Размер выплат для врачей и средних медработников при трудоустройстве в населенные пункты, отнесенные к удаленным и труднодоступным территориям, составляет 1,5 млн и 750 тысяч рублей.

Специалисты принимают обязательство работать в медицинском учреждении в течение пяти лет со дня заключения договора на выплату на должности в соответствии с трудовым договором.

 С более подробной информацией об участии в программах и других мерах социальной поддержки медицинских работников можно ознакомиться на сайте.

 

Фото:   ru.freepik.com
 

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Здравоохранение
Успешный опыт области в реализации этих кадровых программ изучают другие регионы страны.
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