Программы укрепления здоровья активно внедряют в организациях соцобслуживания населения региона

408

16 декабря в Центре социального обслуживания населения Северного округа прошла конференция «Помогая другим - помогаем себе!». Среди организаторов мероприятия - Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики и Региональной Самарской Общественной Культурной организации Ассоциация «Твой путь».



Участники конференции обсудили совершенствование механизмов межведомственного и межсекторного взаимодействия и развитие программ укрепления здоровья на рабочих местах.

В конференции приняли участие сотрудники центров социального обслуживания из 6 муниципальных районов Северного округа.



«Это не первый успешный опыт участия нашего ЦСОН в проектах Центра общественного здоровья и Ассоциации «Твой путь», - отметила директор АНО «ЦСОН Северного округа» Галина Пейль.- В 2020 году начальники отделов социального обслуживания населения, специалисты по социальной работе, психологи прошли дистанционное обучение по двум курсам: «Социально-медицинские услуги по формированию общественного здоровья» и «Социально - медицинские услуги по коррекции и профилактике негативных последствий самоизоляции». Только что завершился курс повышения квалификации «Социально-медицинские услуги по профилактике падений у пожилых». Полученные знания и навыки наши сотрудники применяют при организации профилактической работы с пожилыми людьми, состоящими на надомном социальном обслуживании, при предоставлении социально-медицинских услуг. Участие в этих проектах, конечно же, имеет двойной социальный эффект, поскольку сотрудники применяют эти методики и для укрепления собственного здоровья».



На конференции главный врач областного центра общественного здоровья Александр Муравец прочитал лекцию «Здоровье социального работника. Пирамида рисков», руководитель ассоциации Дмитрий Шипуля провел тренинг «Мотивация к ЗОЖ. Инженерный подход к сохранению функциональности».

В заключительной части конференции специалисты обсудили вопросы рационального питания сотрудников.

Фото: минздрав СО