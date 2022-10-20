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Приволжскую больницу пополнили шесть участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

20 октября 2022 18:26
86
Выплаты при трудоустройстве, служебное жилье и другие меры социальной поддержки помогают привлекать специалистов в Приволжскую больницу.

В Приволжской центральной районной больнице продолжается активная работа по привлечению медицинских кадров. В этом году коллектив учреждения пополнили шесть участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Участковый врач-терапевт Татьяна Симакова родилась и выросла в Приволжском районе. Специалист продолжает семейную династию медицинских работников — ее дедушка и прадедушка также работали в Приволжской больнице.

 «Я со школьных лет была увлечена медициной, — рассказала Татьяна Евгеньевна. — На каникулах любила приходить к дедушке на работу. Мой профессиональный путь начался в 2009 году в поликлинике. Богатый опыт я приобрела работая в стационаре в пульмонологическом отделении. Давно хотелось вернуться в родной район, в места, где прошло мое детство. В январе этого года мы с семьей переехали в Приволжье, и я устроилась в центральную районную больницу. Администрация Приволжского района выделила нам служебную квартиру, где мы сейчас проживаем. Единовременную компенсационную выплату по программе "Земский доктор" — 1,5 млн рублей — вложили в ипотеку. Я более чем довольна своим решением работать именно здесь. У нас достойные условия труда и молодой дружный коллектив».

Напомним, в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в Самарской области реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. При поддержке Губернатора Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации.

Всего в этом году в рамках реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в медучреждения региона планируется привлечь более 140 врачей и средних медицинских работников.

 

Фото:   минздрав СО

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