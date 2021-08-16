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Принудительной вакцинации от коронавируса педагогов школ не будет, сообщает РИА Новости. ся в официальном Telegram-канале министерства.

"Принудительной вакцинации педагогов и школьников не будет. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поддержал заявление уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Анны Кузнецовой о недопустимости принудительной вакцинации или всяких санкций при отказе от неё в отношении учеников и педагогов школ и учреждений среднего профессионального образования", - говорится в официальном Telegram-канале министерства.

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