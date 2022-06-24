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Представитель Шатунова: "Мы никаких претензий ни к скорым, ни к врачам не имеем"

24 июня 2022 20:29
112
В СМИ и Telegram-каналах писали, что диспетчер скорой помощи отказал в направлении к нему бригады.

Претензий к скорой помощи и врачам, которые пытались спасти певца Юрия Шатунова, нет, заявил РИА Новости его представитель Аркадий Кудряшов.

Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. В СМИ и Telegram-каналах писали, что диспетчер скорой помощи отказал в направлении к нему бригады. В Московской областной станции скорой медицинской помощи опровергли эту информацию, заявив, что друзья решили сами везти Шатунова в больницу, и после того, как из нее поступил звонок в скорую, медики были на месте уже через три минуты.

"Мы никаких претензий ни к скорым, ни к врачам не имеем", - сказал собеседник агентства.

 

Фото:   pxhere

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Здравоохранение
В СМИ и Telegram-каналах писали, что диспетчер скорой помощи отказал в направлении к нему бригады.
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