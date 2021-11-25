Правительство ужесточает контроль за ценами на лекарства в регионах

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Положение о порядке государственного надзора за формированием цен на медикаменты, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин. Об этом он сообщил на оперативном совещании с вице-премьерами.

Процесс формирование цен на ЖНВЛП формируются на федеральном и региональном уровне. Минздрав совместно с Федеральной антимонопольной службой устанавливают предельную цену производителей, выше которой производитель не может продавать лекарство аптекам и дистрибьюторам, а уже на региональном уровне устанавливаются предельные размеры надбавок к фактическим минимальным ценам.

В Правительстве РФ уточняют, что положением предусмотрены два вида проверок контроль за исполнением – документальная и выездная.

Проводиться они будут Федеральной антимонопольной службой на плановой и внеплановой основе. Плановые могут проходить не чаще одного раза в два года. Для проведения внеплановой проверки необходимо определённое основание, пишет Обозрение.