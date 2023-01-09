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Правительство России установило специальные выплаты для медиков дефицитных специальностей

9 января 2023 19:57
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Среди них — специалисты первичного звена здравоохранения, сотрудники скорой помощи, ‍а также медики, работающие в сельской местности и отдаленных районах.

Новые специальные выплаты для медиков получат около 1,1 миллиона человек, в том числе в новых субъектах России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

На совещании с вице-премьерами он напомнил, что по поручению президента правительство установило с 1 января этого года специальные социальные выплаты для медиков дефицитных специальностей. Среди них — врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, сотрудники скорой помощи, ‍а также медики, работающие в сельской местности и отдаленных районах. Кроме того, дополнительные начисления полагаются в том числе экспертам, занимающиеся проведением сложных исследований, например диагностикой онкологических заболеваний.

Мишустин подчеркнул, что размер доплат составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в месяц, их получат около 1,1 миллиона специалистов, в том числе в новых российских регионах. На реализацию этой задачи выделили более 152 миллиардов рублей, уточнил он.

Премьер-министр также призвал глав регионов и руководителей медицинских организаций обеспечить осуществление выплат без промедлений. По его словам, деньги "должны дойти до каждого доктора, фельдшера или медсестры, кому они положены".

 

Фото:    ru.freepik.com

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Здравоохранение
Среди них — специалисты первичного звена здравоохранения, сотрудники скорой помощи, ‍а также медики, работающие в сельской местности и отдаленных районах.
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