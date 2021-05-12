Поздравление министра с Международным днем медицинской сестры

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Дорогие и уважаемые, медицинские сёстры Самарской области, дорогие наши сестрички!

В самом слове СЕСТРА заложен не только сам факт оказания медицинской помощи, но и то родство, которое медицинский работник предоставляет своему пациенту. Роль медицинской сестры в системе здравоохранения — она неоценима, она бесценна.

Скажу как врач с 19-летним опытом работы в хирургических отделениях, что основную работу по излечению пациентов, конечно же делают медицинские сёстры. Они помогают врачам в уходе за больными. Они обеспечивают предоперационную подготовку и послеоперационное ведение.

Хорошая медицинская сестра смотрит не только за пациентом, но и за ВРАЧОМ, с которым она работает. Обеспечивая надёжный тыл, когда врач находится в операционной, когда врач находится на выезде, когда он находится в процессе работы с медицинской документацией. И роль медицинской сестры неоценима в процессе слежения, мониторинга за пациентом.

Не один столь современный медицинский прибор не обеспечит столь внимательного, доброго и чуткого внимания, которого может обеспечить медицинская сестра.

Величайшая профессия в мире, благодаря которой многие войны прошли без большого количества потерь, которое могло бы быть в итоге. Профессия, на которой держится современное здравоохранение.

О тех сёстрах, которые работают в первичном звене, которые обеспечивают работу скорой помощи, которые летают по санавиации. Которые незримо делают свой вклад в операционных, где никто не видит их труда.

Но благодарные больные потом несут это добро в жизнь. И я очень рассчитываю на то, что это добро потом будет возвращаться и в вашу жизнь, наши дорогие медицинские сёстры.

В Самарской области большая школа среднего медицинского персонала. И выдающиеся представители этого звена по сей день являются оплотом нашего здравоохранения.

Я с большим удовольствием поздравляю вас с Международным днём медицинской сестры! Это мой личный праздник. Потому что всю свою жизнь я работаю с вами бок о бок, дорогие наши медицинские сёстры.

Желаю вам всем крепкого здоровья, признания со стороны коллег врачей. Безусловно, доброго и тёплого отношения к вам со стороны пациентов.

С праздником, дорогие медицинские сестры!