Потеря обоняния свидетельствует о более высоких шансах пациента легче и быстрее перенести COVID-19

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Ученые объяснили, почему аносмия является "хорошим" симптомом коронавируса, передает РИА Новости. Об этом пишет 20 minutos.

Ученые из Мадридского университета Комплутенсе и специалисты клинической больницы Сан-Карлоса провели исследование, в котором приняли участие 5868 больных COVID-19.

Эксперты сделали вывод, что потеря обоняния свидетельствует о более высоких шансах пациента легче и быстрее перенести болезнь.

По их данным, это состояние является признаком сильного иммунного ответа, что снижает опасность развития цитокинового шторма - потенциально летальной реакции иммунной системы организма.

"Полученные результаты имеют большое значение, так как могут помочь произвести первоначальную оценку состояния пациента, а также определить закономерности возникновения и развития патологических процессов, вызванных заболеванием", - объяснил профессор и глава отделения неврологии больницы Сан-Карлоса Хесус Порта-Этессам.

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