После отмены самоизоляции каждый четвертый курильщик снизил потребление сигарет

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24% курильщиков стали реже курить после отмены режима самоизоляции и снятия карантинных ограничений.



Планирующие бросать курение россияне в среднем выкуривают в сутки 10 сигарет. Те, кто не собирается бросать пагубную привычку, — 13 сигарет. Мужчины в среднем потребляют сигарет больше, чем женщины: желающие бросить курить — 11 против 8 соответственно, кто не планирует бросать курить, — 15 против 11 у женщин.



После отмены режима самоизоляции и ослабления ограничений в стране, 60% россиян не изменили своих привычек и курят столько же. 24% признались, что стали курить реже. У 5% наоборот, перекуры после отмены самоизоляции участились.



По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет среднесуточное потребление сигарет, желающих бросить курить россиян, снизилось с 13 штук в 2008 году, до 10 сегодня. Россияне, не планирующие бросать курение, в среднем в сутки также курят меньше: в 2008 — в среднем 15 сигарет в сутки, в 2020 — 14, сейчас — 13 сигарет.



Во время карантина 14% россиян отмечали, что курят больше, чем до пандемии. После отмены режима самоизоляции больше курить стали лишь 5% опрошенных.



В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие курящие россияне из всех округов.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 399

Время проведения: 5 апреля — 13 мая 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, курящие

Размер выборки: 1600 респондентов