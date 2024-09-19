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Порядка 450 новых целевиков начали в СамГМУ подготовку для системы здравоохранения

19 сентября 2024 12:18
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порядка 450 новых целевиков начали в СамГМУ подготовку для системы здравоохранения

 

С началом учебного года в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России 438 студентов начали обучение по целевым договорам. Такие студенты представляют не только Самарскую область, но и другие регионы страны, включая Ульяновскую, Пензенскую области, Республики Коми и Башкортостан, а также Ханты-Мансийский автономный округ. Систему здравоохранения Самарской области пополнят 322 специалиста из нового потока.

Как отмечают в ректорате университета, число «целевиков» ежегодно увеличивается,  что отвечает запросу времени на восполнение дефицита медицинских кадров в ряде регионов и медицинских учреждений. Благодаря целевым договорам в систему здравоохранения страны гарантированно вольются новые врачи, провизоры, клинические психологи, кибернетики, медицинские сестры.

«Мы полностью модернизировали образовательную программу под глобальные цели, которые поставили перед собой. Для нас крайне важно быть уверенными, что и через много лет новые студенты, вступившие сегодня в ряды СамГМУ, станут востребованными высококвалифицированными специалистами, полностью готовыми к вызовам  системы здравоохранения, какими они будут на тот момент. Поэтому мы уже сейчас составляем компетентностный профиль врача будущего. И это совершенно точно будет грамотный, уверенный в своих знаниях, многопрофильный специалист, готовый внести значимый вклад в развитие медицины в нашей стране», — отмечает ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов.

Обеспечить качество и актуальность подготовки врачей позволят современные образовательные программы, которые легли в основу учебных планов в этом году. Студенты, начиная с первого курса, погружаются в профессиональную деятельность через трек «врач первичного звена», который является ключевым для клинических специальностей.

Как отмечает проректор по образовательной деятельности СамГМУ Юлия Мякишева, учебный процесс включает раннее знакомство с работой поликлиник и стационаров. Это поможет будущим медикам лучше подготовиться к их будущей профессиональной деятельности.

«Для повышения адаптации студентов экскурсии и обязательные посещения медицинских учреждений планируются с периодичность не реже 1-2 раза в семестр. За каждым «целевиком» закрепляется куратор-наставник, который контролирует формирование практических навыков в рамках образовательной программы», — комментирует Юлия Мякишева.

В ходе обучения все студенты СамГМУ проходят практическую подготовку на клинических базах, а целевые студенты – в тех медучреждениях, где им предстоит работать. Заключившие целевой договор организации могут рекомендовать студентам выбор определенного образовательного трека: «врач первичного звена» или «врач с дальнейшей специализацией».

По словам Юлии Мякишевой, такая система обеспечивает успешную дальнейшую деятельность выпускников. Например, в 2023 году более 75% выпускников СамГМУ трудоустроились в медицинских учреждениях Самарской области, а прогноз на конец 2024 года составляет более 78%. Подавляющее большинство выпускников ординатуры, учившихся на целевых местах, также находят работу в медорганизациях, с которыми у них заключены договора.

Кроме того, в СамГМУ функционирует Центр содействия трудоустройству выпускников, который предоставляет информацию о возможностях карьерного роста и содействует в планировании дальнейшей профессиональной траектории.

Фото: СамГМУ

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