"Важно, чтобы избранный депутат в равной степени понимал значимость всех сфер и прислушивался к жителям".
В Самаре ветераны СВО принимают участие на выборах депутатов гордумы
Каждый из оркестров-участников фестиваля также представит свою концертную программу на сценах городских домов культуры и концертных залов.
14 духовых оркестров примут участие во Всероссийском фестивале «На сопках Маньчжурии» в Самаре
Каждый человек может оказаться свидетелем несчастного случая, и именно простые знания первой помощи способны сохранить жизнь до приезда специалистов.
МЧС СО: знание первой помощи — ключ к спасению жизни
Между группой подростков и двумя несовершеннолетними местными жителями произошел конфликт.
В Чапаевске группа подростков, обвиняемых в хулиганстве, предстанут перед судом
Он служит в 15 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда.
Лучшим пожарным региона стал Александр Хапин из Новокуйбышевска
Профильные службы просят горожан и гостей Самары бережно относиться ко всем элементам обустройства и соблюдать чистоту.
22 дополнительные туалетные кабины будут работать в выходные площади Куйбышева и в Струковском саду
Многие люди для снятия головной боли используют спазмолитики. Однако они дают лишь кратковременное облегчение, но не убирают причину.
Эксперт СамГМУ: «Мигрень – одно из самых распространенных неврологических заболеваний в мире»
Координирует работу общественных наблюдателей Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами в Самарской области.
Общественные наблюдатели: в губернии выборы проходят в спокойном режиме
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Порядка 400 исследований уже провели на новом эндоскопическом оборудовании в Чапаевской больнице

12 сентября 2025 16:38
174
Новое оборудование позволяет жителям Чапаевска проходить качественное обследование, в том числе в рамках второго этапа диспансеризации, не выезжая за пределы города.

Внедрение современного эндоскопического комплекса в Чапаевской центральной городской больнице позволило вывести диагностику заболеваний желудочно-кишечного тракта на качественно новый уровень. Новое оборудование поставлено в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

"На современном оборудовании уже выполнено почти 400 фиброколоноскопий. По итогам процедур выявлено более 150 патологических изменений слизистой оболочки ЖКТ. Такой уровень обнаружения патологий демонстрирует возросшие диагностические возможности учреждения, - отметил главный врач больницы Николай Юрицин. - Три опытных врача-эндоскописта проводят исследования, включая экстренные случаи в ночное время. Это позволяет оперативно ставить точный диагноз и немедленно принимать необходимые меры, в том числе с применением малоинвазивных методов. А это напрямую влияет на сохранение жизней пациентов".

Качество визуализации оборудования обеспечивает обнаружение малейших, ранее недоступных для диагностики изменений. В ходе исследований при необходимости сразу выполняется биопсия для исключения онкологических заболеваний и производится удаление полипов.

Новое оборудование позволяет жителям Чапаевска проходить качественное обследование, в том числе в рамках второго этапа диспансеризации, не выезжая за пределы города.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

