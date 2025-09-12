Порядка 400 исследований уже провели на новом эндоскопическом оборудовании в Чапаевской больнице

174

Внедрение современного эндоскопического комплекса в Чапаевской центральной городской больнице позволило вывести диагностику заболеваний желудочно-кишечного тракта на качественно новый уровень. Новое оборудование поставлено в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".



"На современном оборудовании уже выполнено почти 400 фиброколоноскопий. По итогам процедур выявлено более 150 патологических изменений слизистой оболочки ЖКТ. Такой уровень обнаружения патологий демонстрирует возросшие диагностические возможности учреждения, - отметил главный врач больницы Николай Юрицин. - Три опытных врача-эндоскописта проводят исследования, включая экстренные случаи в ночное время. Это позволяет оперативно ставить точный диагноз и немедленно принимать необходимые меры, в том числе с применением малоинвазивных методов. А это напрямую влияет на сохранение жизней пациентов".



Качество визуализации оборудования обеспечивает обнаружение малейших, ранее недоступных для диагностики изменений. В ходе исследований при необходимости сразу выполняется биопсия для исключения онкологических заболеваний и производится удаление полипов.



Новое оборудование позволяет жителям Чапаевска проходить качественное обследование, в том числе в рамках второго этапа диспансеризации, не выезжая за пределы города.



Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО