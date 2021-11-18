Попова: все пациенты с ОРВИ будут обязательно обследоваться на коронавирусную инфекцию

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Все пациенты с ОРВИ будут обязательно обследоваться на коронавирусную инфекцию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

"Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на COVID в обязательном порядке с тем, чтобы нам не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные", - сказала Попова на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.

Фото из открытых источников