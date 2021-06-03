Я нашел ошибку
Главные новости:
Депутаты «Единой России» добились отмены ограничений на бесплатную газификацию домохозяйств вопреки намерениям ресурсоснабжающих организаций.
В Самарской области подключать газ бесплатно будут вне зависимости от площади дома
Программа мероприятий.
«Литературная ночь» в Самаре пройдет в интерактивном формате
"Основная наша задача сегодня - извлечь все уроки, подготовиться так, чтобы ни одна инфекция не была для нас критически опасной".
Попова рассказала о случаях передачи птичьего гриппа человеку
29 человек заболели в Самаре.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Помощник Президента страны Игорь Левитин оценил вклад Губернатора Дмитрия Азарова и всей региональной команды по развитию транспортной инфраструктуры.
Дмитрий Азаров рассказал о ключевых инфраструктурных проектах региона в рамках ПМЭФ-2021
В структуре Фонда национального благосостояния останутся евро, юань, фунты и иены.
Антон Силуанов: "Мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью" в структуре ФНБ
Дмитрий Патрушев сообщил, что Минсельхоз не рассматривает вопрос о продлении соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.
Глава Минсельхоза заявил, что цены на социально значимые товары в России удалось стабилизировать
Выступит виртуоз русской балалайки Дмитрий Буцыков.
В СОУНБ приглашают на сольную концертную программу «Театр одной балалайки»
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.26
-0.24
EUR 89.26
-0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Литературная ночь» в Самаре пройдет в интерактивном формате
В Самаре в КРЦ «Звезда» состоятся игры ¼ финала Официальной лиги КВН «Самара»
В самарском ОДО состоится концерт автора-исполнителя Алексея Хворстяна «Я служу России»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Попова рассказала о случаях передачи птичьего гриппа человеку

3 июня 2021 16:24
54
"Основная наша задача сегодня - извлечь все уроки, подготовиться так, чтобы ни одна инфекция не была для нас критически опасной".

Только за 2021 год два вируса гриппа животных, в частности птиц, преодолели межвидовой барьер и перешли на человека, стоит задача извлечь уроки из пандемии COVID-19 и подготовиться к любым подобным угрозам, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Только за этот год у нас два вируса гриппа животных, в частности птиц, которые стали заражать человека. Один из них описан был нашими учеными центра "Вектор" в феврале - это вирус H5N8, с которым мы давно знакомы, но который пока не имел возможности преодолеть межвидовой барьер, и вот это случилось. Второй случай описан на этой неделе нашими китайскими коллегами H10N3, человек заболел птичьим гриппом", - сказала Попова.

Она отметила, что если коронавирус - это респираторная инфекция, которая имеет инкубационный период 14 дней, то есть неспешное развитие и не самую высокую заразность, то в случае с гриппом ситуация иная - инкубационный период от нескольких часов.

"Основная наша задача сегодня - извлечь все уроки, подготовиться так, чтобы ни одна инфекция не была для нас критически опасной", - подчеркнула Попова.

 

Фото:   РИА Новости / Александр Астафьев

Теги: Попова птичий грипп

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На момент введения карантина на птицефабрике содержалось около двух миллионов кур.
22 апреля 2021, 15:55
На Тимашевской фабрике птичий грипп оказался не опасным для человека
На момент введения карантина на птицефабрике содержалось около двух миллионов кур. Общество
648
Здравоохранение
3 июня 2021  16:24
Попова рассказала о случаях передачи птичьего гриппа человеку
54
29 человек заболели в Самаре.
3 июня 2021  16:19
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
56
Сегодня - Всемирный день велосипеда
3 июня 2021  09:51
Сегодня - Всемирный день велосипеда
194
13 человек умерли.
1 июня 2021  19:02
В Самарской области 1 июня подтверждено 72 случая коронавирусной инфекции
613
В ближайшее время в Самарскую область поступит около 100 тысяч доз вакцины.
1 июня 2021  16:04
Николай Ренц рассказал о смертности от коронавирусной инфекции в Самарской области и в мире
571
Операцию провели в кардиодиспансере, где она наблюдалась на протяжении всей беременности.
1 июня 2021  15:38
Самарские врачи помогли женщине со сложным врожденным пороком сердца родить уже второго здорового ребенка
623
Диетолог назвала самую полезную ягоду
1 июня 2021  12:43
Диетолог назвала самую полезную ягоду
506
Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил с рабочим визитом Исаклинскую центральную районную больницу.
31 мая 2021  20:18
Армен Бенян представил нового главврача Исаклинской ЦРБ Александра Медведева коллективу больницы
747
31 мая 2021  18:26
 400-тысячный житель губернии привился от коронавируса
747
В конце мая был совершён вылет в Тольятти. Врачи эвакуировали двух пациентов с  острым нарушением мозгового  кровообращения.
31 мая 2021  17:51
В мае вертолёт  санавиации совершил 14 вылетов в города и  районы губернии
671
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
238
Весь список
В центре внимания
В Самарской области с 1 июля 2021 года вырастут тарифы на коммунальные услуги на 3,6%
3 июня 2021  13:50
В Самарской области с 1 июля 2021 года вырастут тарифы на коммунальные услуги на 3,6%
165
В Самарской области 12 июня изменят график движения электричек
3 июня 2021  13:26
В Самарской области 12 июня изменят график движения электричек
203
Продолжается укладка асфальтобетонного покрытия автодороги по улице Аэродромной в Самаре
3 июня 2021  11:57
Продолжается укладка асфальтобетонного покрытия автодороги по улице Аэродромной в Самаре
167
Дмитрий Азаров: Единая Россия сформирует в Самарской области команду кандидатов, которые смогут оправдать доверие избирателей
3 июня 2021  11:50
Дмитрий Азаров: Единая Россия сформирует в Самарской области команду кандидатов, которые смогут оправдать доверие избирателей
464
Представлена полная программа фестиваля «ВолгаФест»-2021 в Самаре
3 июня 2021  11:42
Представлена полная программа фестиваля «ВолгаФест»-2021 в Самаре
215
Весь список