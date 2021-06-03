Попова рассказала о случаях передачи птичьего гриппа человеку

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Только за 2021 год два вируса гриппа животных, в частности птиц, преодолели межвидовой барьер и перешли на человека, стоит задача извлечь уроки из пандемии COVID-19 и подготовиться к любым подобным угрозам, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Только за этот год у нас два вируса гриппа животных, в частности птиц, которые стали заражать человека. Один из них описан был нашими учеными центра "Вектор" в феврале - это вирус H5N8, с которым мы давно знакомы, но который пока не имел возможности преодолеть межвидовой барьер, и вот это случилось. Второй случай описан на этой неделе нашими китайскими коллегами H10N3, человек заболел птичьим гриппом", - сказала Попова.

Она отметила, что если коронавирус - это респираторная инфекция, которая имеет инкубационный период 14 дней, то есть неспешное развитие и не самую высокую заразность, то в случае с гриппом ситуация иная - инкубационный период от нескольких часов.

"Основная наша задача сегодня - извлечь все уроки, подготовиться так, чтобы ни одна инфекция не была для нас критически опасной", - подчеркнула Попова.

Фото: РИА Новости / Александр Астафьев