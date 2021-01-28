Попова рассказала, когда россияне смогут отказаться от масок

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Есть надежда, что уже в 2021 году люди смогут отказаться от ношения масок в общественных местах, передает Лайф.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также напомнила, что антитела к коронавирусу есть примерно у 20–25% россиян.

— Надежда, безусловно, есть. И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и во-вторых, мы прививаемся, — заявила главный государственный санитарный врач в интервью Первому каналу, отвечая на соответствующий вопрос.

Фото: Pixabay/Лайф