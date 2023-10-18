Половина россиян против применения искусственного интеллекта в медицине

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Как сообщает ТАСС, около половины (49%) опрошенных россиян будут чувствовать дискомфорт в случае применения искусственного интеллекта (ИИ) в медицине для диагностики и лечения. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), вопросы которого повторяют аналогичный опрос Исследовательского центра Пью (Pew Research Center) в США.

Отмечается, что 38% опрошенных американцев и 40% россиян полагают, что использование ИИ в здравоохранении в целях диагностики заболеваний приведет к улучшению здоровья пациентов. При этом подчеркивается, что 33% американцев и 17% россиян высказали мнение, что это приведет к ухудшению здоровья пациентов.

Согласно результатам опроса, 44% россиян и 40% американцев считают, что использование ИИ положительно повлияет на проблему врачебных ошибок. Доля россиян, ответивших, что количество врачебных ошибок увеличится, составляет 16% (американцев - 27%).

По данным ВЦИОМ, 31% российских респондентов (против 22% граждан США) высказались, что ИИ положительно повлияет на безопасность персональных данных пациентов. О том, что ситуация ухудшится, говорили 20% россиян и 37% американцев.

«Сегодня роль искусственного интеллекта в здравоохранении растет все активнее. По данным агентства Smart Ranking, объем российского рынка медицинских технологий по итогам прошлого года увеличился почти на 30% и составил порядка 19,5 млрд рублей», - отметил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

По его словам, одно из самых восстребованных направлений, в котором используются возможности медицинского ИИ, является лучевая диагностика. «Такие методы исследования для выявления заболеваний, как рентген, флюорография, магнитно-резонансная и компьютерная томографии традиционно изучались врачами. Благодаря медицинской нейросети эта работа стала проводиться быстрее и даже качественнее, так как искусственный интеллект зачастую видит патологию лучше человека», - сказал он.

«Однако несмотря на успехи искусственного интеллекта в здравоохранении и персонализированной медицине, необходимо не забывать о том, что даже самый точный и эффективный набор алгоритмов может дать сбой. Чтобы минимизировать риск допущения ошибки в постановке диагноза, искусственный интеллект должен находится под обязательным человеческим контролем», —добавил парламентарий.