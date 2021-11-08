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Подразделения Кошкинской больницы оснащаются новым медоборудованием

8 ноября 2021 17:07
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Больница получила систему эндоскопической визуализации, автоматическую установку для дезинфекции эндоскопа, а также аппарат ультразвуковой диагностики.

Специалисты Кошкинской центральной районной больницы работают на новом оборудовании, поставленном в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Кошкинская больница получила систему эндоскопической визуализации, автоматическую установку для дезинфекции эндоскопа, а также аппарат ультразвуковой диагностики. Представитель управления организации обеспечения медицинской техникой министерства здравоохранения Самарской области Максим Колобов проконтролировал работу медоборудования.

«Новая техника позволяет нашим специалистам осуществлять диагностику заболеваний на гораздо более высоком уровне. Так, поступившая к нам в этом году система эндоскопической визуализации — аппарат высокого класса, с помощью которого врач может рассмотреть мельчайшие структуры слизистой оболочки исследуемого органа или окрасить слизистую для выявления патологии, — отметила исполняющий обязанности главного врача Кошкинской больницы Дина Корчагина. — В основном оборудование используется для проведения плановых обследований, при этом и эндоскоп, и УЗИ-аппарат просто незаменимы при оказании экстренной медицинской помощи. Также мы получаем новое оборудование для оснащения фельдшерско-акушерского пункта в селе Большая Романовка который возводится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, — электрокардиограф, дефибриллятор, спирометр, а также все необходимое для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям».

 

Фото из открытых источников
 

 

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