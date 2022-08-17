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Подмосковные врачи вылечили мужчину от «болезни викингов»

Врачи в Московской области вылечили 72-летнего пенсионера от «болезни викингов», пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Специалисты филиала № 2 Балашихинской областной больницы установили, что у пациента контрактура Дюпюитрена. В течение пяти лет мужчина не мог разогнуть пальцы правой руки, поскольку там появился узел, который постепенно увеличивался в размере. Эта патология имеет название «кельтская рука», или «болезнь викингов».

Как рассказал главврач Балашихинской больницы Михаил Антипов, если сгибательная контрактура достигает 30 градусов и более, это говорит о необходимости хирургического вмешательства.

«Контрактура иссекается без разреза с помощью манипуляций иглой. Данный способ требует высоких навыков специалиста. Игольчатая апоневротомия имеет преимущества перед открытой операцией, так как отек и болезненные ощущения в разы меньше», — цитирует Антипова РИАМО.

Отмечается, что для полного восстановления руки необходимо физио- и ЛФК-процедуры. Двигательную функцию руки операция пациенту вернула. Мужчина выписан под амбулаторное наблюдение, теперь ему предстоит реабилитация, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Фото: Министерство здравоохранения Московской области/mz.mosreg.ru/"Известия"