Под контролем судебных приставов детский сад в Тольятти приобрел медоборудование

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В результате действий судебных приставов медицинский блок оснастили необходимым медицинским оборудованием.

В ходе проверки соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних установлено, что медицинский блок одного из детских садов Тольятти не оснащен тонометром. светофонендоскопом, прибором для диагностики плоскостопия, носилками, жгутом, зажимным инструментом и другими необходимыми для оказания помощи предметами. Рассмотрев материалы дела, суд обязал дошкольное учреждение привести медицинский кабинет в порядок.

На основании исполнительного документа в отделении судебных приставов Автозаводского района №2 г. Тольятти было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель вручил руководству детского сада постановление о возбуждении исполнительного производства и разъяснил последствия неисполнения решения суда: взыскание исполнительского сбора, привлечение к ответственности, включая уголовное наказание, предусмотренное ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Данные меры оказались эффективны. Чтобы избежать дополнительных расходов и не усугублять ситуацию, руководство дошкольного учреждения исполнило решение суда и оснастило медицинский кабинет оборудованием в соответствии с законодательством. Исполнительной производство окончено фактическим исполнением.